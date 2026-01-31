Firme reivindicación de Djokovic antes de la final ante Alcaraz: "Quisieron retirarme..."

El serbio se ha referido a todos aquellos que no le veían capaz de superar rivales de la talla de Alcaraz o Sinner y deja claro que, a sus 38 años, aún sigue teniendo mucho que demostrar.

Novak Djokovic ha logrado a sus 38 años un pase a la final del Open de Australia 2026 histórico demostrando por qué es el tenista más laureado de todos los tiempos. Tras imponerse al gran favorito junto a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, se medirá con el murciano el próximo domingo en busca de su Grand Slam número 25.

El serbio declaró ante los medios en rueda de prensa tras su partido de semifinales y dejó varios 'recaditos' a aquellos que no confiaban en él: "Hay mucha gente que duda, muchos expertos que quisieron retirarme del tenis desde hace unos cuantos años. Les quiero agradecer de todo corazón lo que hicieron porque me dieron la fuerza necesaria y la motivación para demostrarles que estaban equivocados"

Aprovechaba para recordar también su exitosa carrera, especialmente en las ediciones pasadas de este torneo: "No estoy sorprendido de lo que estoy haciendo en Melbourne, sé de lo que soy capaz porque lo he hecho muchas veces en mi carrera". Una prueba más de que el serbio va a por todas este año.

Sobre su partido ante el joven Sinner, y en vistas de la final con Alcaraz confiesa, tirará de veteranía: "Sé desenvolverme en partidos importantes de Grand Slam en los que quizá no esté al nivel perfecto, pero encuentro la manera de prevalecer sobre mi rival, aunque mi calidad tenística no esté cerca de donde me gustaría".

Un duelo de semifinales para la historia, en el que 'Nole' volvió a demostrar una vez más su grandeza. Asegura que "nunca dejó de creer en sí mismo" y se acabó reivindicándose tras una exhibición memorable