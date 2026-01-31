Una jueza de Minnesota se niega a ordenar el cese de la ofensiva migratoria de Trump en Minneapolis

Miles de personas llenan las calles de Minneapolis en una nueva jornada de protestas contra el ICE.

Los detalles La operación de refuerzo de agentes federales de inmigración continuará de momento mientras el caso judicial sigue su curso después de que el ICE acabara con la vida de un hombre de 37 años el pasado domingo.

La jueza Katherine Menéndez ha declinado este sábado la solicitud de Minnesota, Minneapolis y St. Paul de una orden judicial temporal (TRO) o medida cautelar que bloquearía la Operación Metro Surge de la administración Trump con base en la Décima Enmienda.

Esto significa que la operación de refuerzo de agentes federales de inmigración (ICE y CBP) en esa región continuará de momento mientras el caso judicial sigue su curso. Mientras, las calles del estado siguen llenándose de manifestantes contra las fuerzas militares del republicano tras el asesinato de Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de los agentes.

Por su parte, Menéndez asegura que la Oficina del Fiscal General de Minnesota demostró sólidamente que las tácticas de los agentes de inmigración, incluidos los tiroteos y la evidencia de discriminación racial, estaban teniendo "consecuencias profundas para el Estado de Minnesota".

Una demanda interpuesta por funcionarios estatales acusaba a los agentes federales de abusos generalizados de los derechos civiles, por lo que exigieron restringir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Minnesota.

En este contexto, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en una publicación en X, calificó el fallo como una victoria "inmensa" para el Departamento de Justicia. "Ni las políticas de santuario ni los litigios sin fundamento impedirán que la Administración Trump aplique la ley federal en Minnesota ", afirmó.

Mientras, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, acusó a agentes federales de discriminar racialmente a ciudadanos, detener ilegalmente a residentes legales durante horas y fomentar el miedo con tácticas de mano dura.

Ellison, demócrata electo, también acusó a la administración Trump de atacar a Minnesota por animosidad hacia sus inclinaciones políticas demócratas. Por su lado, administración Trump afirmó que la operación tenía como objetivo hacer cumplir las leyes federales de inmigración, de conformidad con las políticas del presidente republicano.

La tensión en Minneapolis se intensificó tras el asesinato de Renee Good el 7 de enero , quien recibió un disparo en su coche a manos de un agente federal de inmigración en un incidente grabado en vídeos de vecinos que dieron la vuelta al mundo. El asesinato a tiros de Alex Pretti por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero agravó aún más la tensión.

La administración Trump defendió a los agentes, alegando que actuaron en defensa propia. Sin embargo, los videos de los hechos pusieron en duda estas versiones y alimentaron los reclamos para que los agentes fueran procesados ​​penalmente.

