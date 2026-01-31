Puente se matiza a sí mismo por Adamuz: de la "renovación completa de la vía" a afirmar que hay "mucho del tramo original"

Sí, pero... El ministro de Transportes ha tratado de responder a las muchas dudas del accidente pero ha terminado aclarando sus propias palabras. Sus vaivenes han dado alas al PP, que pide su dimisión.

El descarrilamiento del tren en Adamuz, que dejó 46 muertos, ha generado muchas incógnitas y críticas hacia Óscar Puente, ministro de Transportes. Inicialmente, Puente afirmó que los raíles habían sido renovados completamente, pero luego matizó que parte de la vía correspondía al tramo original, justificando que no era necesario sustituirlo. Puente, que admitió no ser ingeniero y carecer de todo el conocimiento sobre el tema, enfrentó peticiones de dimisión de partidos como Vox, Junts y el PP. La investigación de la CIAF se centra en la soldadura de la vía como posible causa del accidente.

Muchas incógnitas quedan sobre el descarrilamiento del tren en Adamuz. Muchas dudas, muchas sombras acerca de una tragedia ferroviaria en la que han muerto 46 personas. Preguntas a las que Óscar Puente, ministro de Transportes, ha tratado de dar respuesta durante estos días en una serie de comparecencias y declaraciones en las que ha ido matizando su propio discurso.

Porque comenzó siendo más que contundente. "No estamos hablando de una vía vieja", afirmó para compartir que los raíles donde se produjo el accidente habían sido renovados en su totalidad. Afirmación la suya que ha matizado conforme pasaban los días.

"Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. Se ha considerado que no era necesario sustituirlo", ha terminado diciendo para explicar que renovar una línea de AVE "no significa levantarla entera y volver a construirla".

Para justificar esa versión, ese cambio de versión, Puente ha tildado de "intrascendente para lo sucedido" el hecho de que la vía se renovara de manera completa o parcial.

Además, ha reconocido no tener conocimiento total sobre el asunto. "No soy ingeniero", ha expuesto, mientras que en el Senado dijo a los allí presentes que ni tenía "todas las respuestas ni todo el conocimiento".

Ante estos vaivenes, muchos grupos políticos como Vox, Junts y el PP han pedido la dimisión del ministro. "¿A qué hora dimite?", preguntó Eduard Pujol, miembro de la formación catalana, a Óscar Puente en el Senado.

Mientras, la investigación de la CIAF para esclarecer qué es lo que sucedió en el descarrilamiento del Iryo y el posterior del Alvia en una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España.

En el punto de mira, la soldadura, que apunta a ser la clave para encontrar todas las respuestas. "No es tanto la rotura del raíl sino la soldadura", señalan.