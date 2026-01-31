Al menos seis muertos y decenas de heridos tras dos explosiones en el sur de Irán en plena escalada de tensión

¿Qué están diciendo? Las autoridades iraníes aseguran que se han producido por la fuga y acumulación de gas, y niegan que se trate de ataques a objetivos militares.

Al menos seis personas han muerto en dos explosiones en el sur de Irán, atribuidas a fugas de gas. En Ahvaz, una explosión de gas doméstico causó la muerte de cinco personas, cuatro de ellas de una misma familia, y dejó dos heridos. En Bandar Abás, un estallido en un edificio residencial mató a un niño y dejó 14 heridos. Las autoridades han negado vínculos con incidentes de seguridad y desmentido rumores sobre el asesinato del contralmirante Alireza Tangsiri y ataques con drones. Estas explosiones ocurren en un contexto de tensiones entre Irán y Estados Unidos.

Al menos seis personas han muerto este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán, que las autoridades han atribuido a la fuga y acumulación de gas, mientras que han rechazado los rumores de ataques a objetivos militares.

"Cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas en una explosión de gas doméstico en la ciudad de Ahvaz", ha anunciado el vicegobernador de la provincia de Juzestán, Valiolá Hayatí, según ha informado la agencia 'Mehr'. Cuatro de las víctimas mortales eran miembros de una misma familia. Además, un niño y una mujer fueron rescatados de debajo de los escombros, después de que la explosión destruyera un edificio de cuatro viviendas.

Mientras, en la ciudad de Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, un estallido en un edificio residencial de ocho plantas ha provocado la muerte de un niño de cuatro años y ha dejado 14 heridos, tal y como ha anunciado el director de Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad Hasanzadeh.

La televisión estatal ha mostrado imágenes del lugar de la explosión y ha indicado que dos pisos del edificio, unos diez vehículos y varios comercios resultaron dañados. Asimismo, los Bomberos han indicado que las investigaciones preliminares señalan que el accidente se debió a una fuga de gas.

Por su parte, las autoridades han negado que las explosiones tengan relación con algún incidente de seguridad, mientras que los medios iraníes han desmentido la información difundida por varios canales de Telegram sobre el supuesto asesinato del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el contralmirante Alireza Tangsiri, en la explosión de Bandar Abás.

En este sentido, Tasnim ha calificado esos rumores de "completamente falsos" y ha afirmado que han sido difundidos como parte de "una operación psicológica antiraní". Además, la Armada de la Guardia Revolucionaria ha negado las informaciones sobre ataques con drones contra sus bases en la provincia de Hormozgán, asegurando que ningún edificio afiliado a la fuerza ha sufrido daños.

Estas explosiones se producen en medio de una escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota militar cerca de las aguas iraníes del golfo Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán si no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes.

