El emotivo reencuentro de Sinner y Alcaraz en el US Open tras la complicada final de Cincinnati

El número uno y dos del mundo se cruzaron en un entrenamiento en Nueva York y se saludaron amistosamente después de la final del Masters 1.000 de Cincinnati.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya están en Nueva York para preparar el último 'Grand Slam' del año. El US Open da comienzo el domingo para el de El Palmar y el de San Cándido. Es evidente que son los dos grandes favoritos, y más después de haber sido los protagonistas de las finales en Roland Garros y Wimbledon.

Sin embargo, en el recuerdo más reciente está la final del Masters 1.000 de Cincinnati. Jannik se terminó retirando debido a un virus que tenía y Carlos alzó el trofeo con una sensación algo agridulce teniendo en cuenta el abandono de su máximo rival.

Estando ya los dos en Nueva York, a pocos días de su debut en el último 'Major' del año, Sinner y Alcaraz se han vuelto a reencontrar tras el duro momento de Cincinnati. Ambos se abrazaron y mantuvieron una breve conversación en uno de los campos de entrenamiento.

Ambos ya saben sus respectivos rivales para su estreno en el US Open 2025. Carlos ha salido peor parado que Jannik ya que se enfrentará al siempre correoso RileyOpelka. Sinner, por su parte, jugará contra Vit Kopriva, número 87 del mundo. Tanto el italiano como el español comienza su andadura en el 'Major' americano sabiendo que podrían intercambiarse los puestos en el ranking mundial.