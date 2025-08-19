La desgarradora imagen de Sinner al borde del llanto justo antes de retirarse de la final contra Alcaraz

El italiano no pudo seguir en el primer set al encontrarse mal. Los médicos acudieron a su banquillo y entonces se confirmó la retirada.

Jannik Sinner no pudo terminar la final de Cincinnati contra Carlos Alcaraz. Se retiró en el primer set al sentirse indispuesto. Desde el primer punto ya se pudo ver que el italiano no se encontraba bien. Trataba de acortar los puntos y no corría hacia algunas bolas. Algo nada habitual.

Se sentó en su banquillo y pidió la asistencia de los médicos. Casi entre lágrimas comunicó que no podía continuar.

Rápidamente Carlos se acercó a él para interesarse por su estado físico. La relación entre ambos tenistas es muy buena. Rivales desde que eran unos niños y ahora pugnando por el número 1 de la ATP y también por los títulos de Grand Slam.

Jannik pidió disculpas a los aficionados por no poder continuar en el partido. Relató que desde la noche anterior no se encontraba bien y no pudo recuperarse. Una auténtica pena porque el duelo contra Alcaraz prometía emociones fuertes. En el US Open se podrían volver a encontrar.