Ahora

Imágenes terribles

Así se encuentra el Libertadores de América tras la pelea entre ultras de Independiente y Universidad de Chile

El estadio del club de Avellaneda está completamente vandalizado 24 horas después de la barbarie que protagonizaron radicales de ambos equipos.

argentina

En la madrugada de este jueves se vivió un escándalo en Argentina que ha indignado al mundo del deporte entero.

Radicales de Independiente y Universidad de Chile protagonizaron una brutal pelea que terminó con 19 heridos y 111 detenidos.

Todo comenzó cuando los ultras argentinos derribaron una puerta para acceder a la grada rival y se armaron con palos, pedras y macetas.

La policía desalojó a los aficionados de Universidad de Chile y fue cuando se vivieron los mayores momentos de tensión.

Un grupo de barras bravas atacó a los hinchas del conjunto de Buenos Aires. En el campo, el colegiado uruguayo, Gustavo Tejera, decretó la cancelación del partido en el minuto 48.

24 horas después los restos siguen visibles: urinarios arrancados para ser lanzados y manchas de sangre en el mismo lugar donde varios aficionados fueron linchados.

