El 'Sunshine Double', el próximo reto de Carlos Alcaraz que Rafa Nadal nunca pudo ganar

El tenista español disputará en marzo los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y si consigue ganar ambos en el mismo año, una hazaña que muy pocos han logrado, agrandará su leyenda.

Carlos Alcaraz continúa haciendo historia. El murciano se proclamó el pasado sábado campeón del ATP 500 de Doha, logrando su séptimo torneo de la categoría en diferentes sedes. Con un resultado de 6-2, 6-1, el de El Palmar se impuso ante Arthur Fils en menos de una hora.

Tras Melbourne y Doha, Alcaraz ya está preparado para hacer frente a los dos primeros Masters 1000 de la temporada. Indian Wells y Miami, torneos denominados como 'Sunshine Double', ya han sido escenario del poderío del español.

En 2022, Carlos se hizo con la victoria en Miami, mientras que en 2023 y 2024, repitió galardón en Indian Wells de forma consecutiva. Ambos torneos presentan la misma dificultad: las altas temperaturas. El gran número de partidos y las condiciones meteorológicas suponen un riesgo para los tenistas.

Pese a ello, Alcaraz ya sabe lo que es jugar y ganar en ambos escenarios; y ahora busca completar una hazaña que el propio Rafa Nadal nunca pudo consumar y que muy pocos tenistas han logrado. En concreto, se trata de ganar en Indian Wells y Miami en un mismo año.

Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Ríos, André Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic han sido los únicos en completar el 'Sunshine Double' en el circuito ATP masculino.

Por ende, el próximo objetivo de Alcaraz será unirse a esa lista para seguir rompiendo récords y agrandar su figura en la historia del tenis. Del 4 al 15 de marzo y del 18 al 29 de marzo, el español estará presente en Indian Wells y Miami, respectivamente, para disputar los torneos.