El elogio de Wawrinka a Alcaraz: "Es el momento de Carlitos, ojalá pueda..."

El tenista suizo se ha rendido ante el juego y nivel del tenista español, y no ha dudado en mostrar su ansia por jugar contra él antes de concluir su carrera a final de año.

Carlos Alcaraz es el rival a batir. El tenista español continúa ostentando el puesto número uno del ranking ATP y ha comenzado el año por todo lo alto. Sus victorias en Melbourne y Doha reafirman su poderío, y por el momento no parece que su nivel vaya a decaer.

Junto a Carlos, Jannik Sinner es el otro tenista más fuerte y al que muchos esperan derrotar. Sin embargo, al igual que el resto del circuito, todos quieren jugar contra Alcaraz en algún momento de su carrera, y uno de ellos es Stan Wawrinka.

El tenista suizo anunció que a final de temporada se retiraría de las pistas, por lo que esta es su última oportunidad para agrandar su leyenda y jugar con el murciano. "Tuve la oportunidad de jugar contra Jannik muchas veces. Las últimas veces fueron muy difíciles. Ojalá pueda jugar contra Carlos una vez antes de dejar de jugar", afirmó Stan en rueda de prensa durante el ATP 500 de Dubái.

El suizo no duda en señalar que Carlos se encuentra en su mejor momento, e incluso asegura que junto a Sinner, ambos "están un paso por delante del resto". "Es increíble verles jugar. La nueva generación siempre será mejor que la anterior. Tienen un altísimo nivel", añade Wawrinka.

Por último, el ganador de tres Grand Slams y una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 duda que el italiano se encuentre en una mala situación por haber caído en los dos primeros torneos del año en las últimas fases. "No veo a Sinner con altibajos. Han sido dos torneos en los que ha perdido en semifinales de un Grand Slam y en cuartos. Sigue ahí y lo demuestra", concluye Wawrinka.