Ahora

Por encima del 'Big Three'

El dato de Carlos Alcaraz que reafirma su poderío: ya supera a Rafa Nadal

Con sus victorias en el Open de Australia y en el ATP 500 de Doha, el murciano acumula un 76,5% de victorias en partidos por el título, por delante del 'Big Three' y solo por detrás de Thomas Muster.

Carlos Alcaraz y Rafa NadalCarlos Alcaraz y Rafa NadalGetty

"Carlos Alcaraz ya es una leyenda del tenis". Estas fueron las palabras de Rafa Nadal sobre el joven tenista hace tan solo unas semanas, después de ganar a Novak Djokovic en el Open de Australia. Su victoria frente al serbio supuso la consecución de su 'Career Grand Slam', una hazaña que solo los grandes han logrado.

A sus 22 años, el de El Palmar continúa batiendo récords, y en comparación con el manacorí, ya le ha superado en ciertas estadísticas y logros a su pronta edad. En concreto, su triunfo en el ATP 500 de Doha ante Arthur Fils recordó a una hazaña de Nadal hecha en 2005.

En 52 minutos, Alcaraz batió a Fils. Una victoria en tiempo récord que Nadal también realizó en la final del ATP 500 de Acapulco de 2005, cuando se impuso a Albert Montañés en el mismo tiempo. Este hecho ratifica la idea que sitúa al murciano al mismo nivel o por encima de Rafa.

Además, Alcaraz se ha convertido en el segundo tenista de la historia con mayor número de efectividad en finales a lo largo de su corta carrera. En sí, el español acumula 34 finales, de las cuales ha resultado vencedor en 26 de ellas, y un porcentaje notable de 76,5% de victorias en partidos por el título.

Otros tenistas de gran calibre y leyendas como Rod Laver, Pete Sampras o Jannik Sinner cuentan con un 72,7% de victorias; mientras que Nadal, Djokovic y Roger Federer, los componentes del 'Big Three', tienen un 70,2%, 69,4% y un 66%, respectivamente.

Únicamente por delante de Carlitos se encuentra Thomas Muster. El tenista austriaco y ganador de Roland Garros en 1995 acumula un balance positivo de 44 victorias y 11 derrotas en finales y un 81% de efectividad.

Las 6 de laSexta

  1. Primera estocada de Abascal a Feijóo y su decálogo para negociar con Vox: "Me molesta, es como si tratasen con salvajes"
  2. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Rusia admite que continuará la guerra e insiste en que no ha logrado todos sus objetivos en Ucrania
  3. Casi 200 documentos con telegramas con origen en Zarzuela e informes del CESID: lo que se sabe de la desclasificación de los archivos del 23F
  4. La defensa de la víctima del exDAO eleva a cuatro las mujeres que le han revelado situaciones de acoso o agresión sexual por parte de su cúpula
  5. El alcalde de Móstoles anuncia acciones legales contra quienes hayan "mancillado" su honor: "Sánchez y Moncloa han montado una gran mentira"
  6. La Guardia Civil acusa a Adif de llevarse material de Adamuz sin permiso y el administrador ferroviario asegura que está "a disposición policial"