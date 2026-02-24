El dato de Carlos Alcaraz que reafirma su poderío: ya supera a Rafa Nadal

Con sus victorias en el Open de Australia y en el ATP 500 de Doha, el murciano acumula un 76,5% de victorias en partidos por el título, por delante del 'Big Three' y solo por detrás de Thomas Muster.

"Carlos Alcaraz ya es una leyenda del tenis". Estas fueron las palabras de Rafa Nadal sobre el joven tenista hace tan solo unas semanas, después de ganar a Novak Djokovic en el Open de Australia. Su victoria frente al serbio supuso la consecución de su 'Career Grand Slam', una hazaña que solo los grandes han logrado.

A sus 22 años, el de El Palmar continúa batiendo récords, y en comparación con el manacorí, ya le ha superado en ciertas estadísticas y logros a su pronta edad. En concreto, su triunfo en el ATP 500 de Doha ante Arthur Fils recordó a una hazaña de Nadal hecha en 2005.

En 52 minutos, Alcaraz batió a Fils. Una victoria en tiempo récord que Nadal también realizó en la final del ATP 500 de Acapulco de 2005, cuando se impuso a Albert Montañés en el mismo tiempo. Este hecho ratifica la idea que sitúa al murciano al mismo nivel o por encima de Rafa.

Además, Alcaraz se ha convertido en el segundo tenista de la historia con mayor número de efectividad en finales a lo largo de su corta carrera. En sí, el español acumula 34 finales, de las cuales ha resultado vencedor en 26 de ellas, y un porcentaje notable de 76,5% de victorias en partidos por el título.

Otros tenistas de gran calibre y leyendas como Rod Laver, Pete Sampras o Jannik Sinner cuentan con un 72,7% de victorias; mientras que Nadal, Djokovic y Roger Federer, los componentes del 'Big Three', tienen un 70,2%, 69,4% y un 66%, respectivamente.

Únicamente por delante de Carlitos se encuentra Thomas Muster. El tenista austriaco y ganador de Roland Garros en 1995 acumula un balance positivo de 44 victorias y 11 derrotas en finales y un 81% de efectividad.