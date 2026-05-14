"Alcaraz y Sinner no ganarían a Nadal": la rotunda opinión de una leyenda del tenis

El extenista estadounidense Andy Roddick asegura que no existe comparación alguna entre el nivel del manacorí y el de los dos mejores tenistas en activo.

Jannik Sinner está ante la oportunidad de lograr el 'Career Grand Slam'. Un hito que muy pocos tenistas han logrado completar, y que le sitúa a la altura de los más grandes.

Para ello, el italiano tendrá que ganar Roland Garros, un torneo que se le ha complicado durante los últimos años debido a la presencia de Carlos Alcaraz.

Sin embargo, por suerte para el de San Cándido, Carlitos no estará este año en el Abierto de Francia, por lo que aparentemente nadie se impondrá en su camino.

Ante la ausencia del español, una leyenda del tenis ha lanzado una pregunta en su podcast: "¿Es Sinner un favorito tan claro como lo era Rafa Nadal para Roland Garros?".

Andy Roddick, extenista estadounidense, propuso dicho debate en su podcast 'Served with Andy Roddick', preguntándose si el número uno del mundo cuenta con el mismo estatus de favorito para alzarse con el título como lo tenía Rafa Nadal cuando lo disputaba.

"No quiero faltarle al respeto a Nadal, porque es el mejor que he visto en cualquier superficie y para mí no hay comparación", añadía el originario de Texas, antes de resaltar su predilección por el manacorí sobre el resto.

"Sé que muchos piensan que Alcaraz y Sinner le ganarían, pero, pese a lo dominante que ha sido Sinner, creo que no. No es un debate sobre un Sinner contra Nadal. Si Nadal tenía un 90% de posibilidades de pasar, ¿me estás diciendo que Sinner no las tiene?", concluye Roddick, destacando las oportunidades del italiano para ganar Roland Garros.

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