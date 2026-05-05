"Sinner tiene las mismas posibilidades de ganar que tenía Rafa Nadal": la atrevida afirmación de un entrenador

Patrick Mouratoglou considera que con Alcaraz lesionado, el italiano lo tiene todo de cara para ganar Roland Garros.

Con la baja de Carlos Alcaraz confirmada para Roland Garros, muchos ya dan por ganador del Grand Slam francés a Jannik Sinner.

Sin embargo, pocos han tenido la osadía de Patrick Mouratoglou, que ha comparado las opciones del italiano con las que tuvo Rafa Nadal a lo largo de su carrera.

"Es imposible que las posibilidades que tiene de ganar Roland Garros sean más altas. Para mí, son comparables a las que tenía Rafa a lo largo de su carrera", ha arrancado.

"No por las mismas razones, ya que Rafa era imbatible por su estilo de juego; en el caso de Jannik no es por su estilo de juego, sino por su nivel de dominio, que no tiene equivalente con Alcaraz lesionado", ha añadido en declaraciones que publica 'Punto de Break'.

El mítico entrenador considera que el número 1 del mundo juega mejor en arcilla que Djokovic, el gran rival de Nadal en su casi monopolio en París.

"Cuando Novak tuvo este mismo tipo de dominio, por ejemplo, en 2011 y 2015, no ganó Roland Garros, pero el juego de Jannik en tierra batida es mejor que el de Novak", ha zanjado.

Cabe recordar que Rafa Nadal tiene el récord absoluto en Roland Garros con 14 títulos, 112 victorias y solo cuatro derrotas.