El último elogio de Sinner a Rafa Jódar: ojo a cómo habla del madrileño

El número 1 del mundo ha destacado que Jódar es un tenista "de altísimo nivel" y que está jugando "muy bien, de forma muy libre".

Tanto Rafa Jódar como Jannik Sinner ya se encuentran en cuartos de final del Masters 1.000 de Roma tras vencer en sus respectivos encuentros este miércoles.

El español derrotó en dos mangas a otra promesa del circuito, Learner Tien, mientras que el italiano tampoco se dejó ningún set contra su compatriota Andrea Pellegrino.

Tras su victoria, el número 1 del mundo le han preguntado por Rafa en rueda de prensa y se ha deshecho en elogios hacia este.

"Si miramos los últimos tres o cuatro torneos, Jódar está jugando muy bien", ha arrancado Sinner, que ya se midió al de Leganés en cuartos del Mutua Madrid Open.

"Es un tenista de altísimo nivel, en mi opinión, no tiene miedo, está jugando de forma muy libre; simplemente está jugando un buen tenis", ha añadido.

Sinner asume que ya ha llegado "otra generación" que hará que el juego será "cada vez más rápido" y que el servicio será "un arma importantísima".

Jannik, al que solo le falta Roma para ganar todos los Masters 1.000, se enfrentará a Rublev en cuartos, mientras que Jódar lo hará ante Darderi. Ambos solo se verían en una hipotética final.