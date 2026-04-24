Mazazo brutal: Carlos Alcaraz anuncia que no jugará Roland Garros

El tenista murciano, a través de sus redes sociales, anuncia que no estará presente en Roland Garros por lesión.

Mazazo brutal para el mundo del tenis: Carlos Alcaraz ha anunciado que no podrá jugar Roland Garros por su lesión en la muñeca. Tampoco estará en el Masters de Roma.

Esto ha escrito el murciano en sus redes sociales: "Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí".

Carlitos se lesionó en Barcelona de la muñeca y el alcance era mucho peor de lo que se pensaba en un inicio.

Primero renunció a Madrid y ahora lo hace a la tierra de París, el segundo grande del año. Allí se proclamó campeón la temporada pasada superando a Jannik Sinner en la gran final.

Adiós al sueño del Grand Slam

Alcaraz logró su primer Open de Australia y soñaba con el Grand Slam, los cuatro grandes, en esta temporada 2026. Pero la lesión se lo ha impedido.

La gira de tierra ha quedado suspendida después de esa fatal lesión en Barcelona. Se desconoce cuál será su fecha de regreso oficial a las pistas de tenis.