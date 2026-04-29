La entrevista al completo de Marc Giró a Almodóvar en Cara al Show: desde las pistas sobre su nueva película hasta su "obsesión" por los mantecados

Almodóvar irrumpe en el plató de Cara al Show con Marc Giró, entre adelantos de su próxima película, el impacto de su cine en "salidas del armario", su "olé a la pluma" y sus anécdotas en el set.

Pedro Almodóvar ha sido el encargado de abrir la noche de Cara al Show, el nuevo programa de Marc Giró en laSexta, en una entrevista que el propio presentador reconoce que "no se ha tenido que preparar".

El encuentro ha arrancado con un guiño a la filmografía almodovariana, con Samantha Hudson interpretando 'Pecadora' y evocando a Bibiana Fernández en su inolvidable escena de 'Tacones lejanos'.

El director manchego ha sorprendido al adelantar detalles de lo que podría ser su próximo proyecto, una historia ambientada en el universo OnlyFans, algo que comenzó a sonar durante el rodaje de 'Pedro x Javis'. Más allá de la plataforma en sí, lo que le atrajo fue su potencial narrativo: "Dramáticamente, es una peripecia para que dos personas que no deberían encontrarse acaben haciéndolo. Me parecía muy interesante y cinematográfico".

El proyecto sigue en fase de desarrollo, aunque, según cuenta, "ya está escrito". Aun así, deja caer una pista clave sobre el tono: "Vuelvo al humor, humor negro".

Habrá que esperar, y hasta entonces, Giró ha presentado el guion editado de Amarga Navidad, la última película del director, acompañada del storyboard de Pablo Buratti.

Y de lo más nuevo, a hacer repaso del impacto de su cine en varias generaciones. Desde el "ha llegado la democracia a España" que sentenció la madre de Marc Giró tras ver 'Mujeres al borde de un ataque de nervios', al descubrimiento personal que supuso 'La ley del deseo' para el joven Giró, hasta los testimonios que aporta el cineasta de quienes encontraron en esa historia una forma de entender su identidad. "Siempre hay alguien que me da las gracias porque salió del armario gracias a esa película", ha confesado.

Uno de los momentos más reveladores llega al hablar de la recuperación tras una operación de espalda. Lejos de retirarse, el rodaje de 'Julieta' se convirtió en una experiencia casi milagrosa: "Cuando dije 'acción, motor', el dolor desapareció. Es lo que me condena a seguir rodando", ha afirmado entre risas.

Una charla que también deja espacio para hablar sobre sus encuentros con estrellas internacionales. De Dua Lipa, destaca su amor por Madrid y su curiosidad literaria; de Harry Styles, celebra su estética: "Es maravilloso que tenga una puesta en escena absolutamente gay y sea heterosexual. ¡Ole la pluma!". Sin olvidar su 'tierra, trágame' durante en el Baile de la Rose con Charlene de Monaco, en una edición dedicada a la Movida madrileña y a su cine.

Y como cierre dulce, Marc Giró ha retado al propio director a una rueda de reconocimiento de unas de sus "obsesiones": los mantecados de Calzada de Calatrava.

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*Puedes ver en atresplayer el programa completo de Cara al Show con Marc Giró.