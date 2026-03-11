"No tiene muchísimos años por delante"
Marc Márquez siembra el pánico sobre Agostini: "Espero que no, pero puede batirlo"
La leyenda italiana del motociclismo ve a Marc como una figura a "temer" ante su mentalidad y hambre de títulos, y no duda en que el ilerdense se vuelva a proclamar campeón del mundo.
Marc Márquez puede hacer historia este año si se vuelve a proclamar campeón de MotoGP por octava vez. Actualmente, se encuentra empatado con Valentino Rossi con siete títulos en la máxima categoría, y de lograrlo, superaría a su acérrimo rival.
Sin embargo, hay un hito, más allá de batir a 'Il Dottore', que parece prácticamente imposible para el ilerdense. En concreto, se trata de superar a Giacomo Agostini como el piloto con más mundiales de la historia.
La leyenda italiana acumula un total de ocho títulos de MotoGP cosechados entre 1968 y 1974, además de otros siete campeonatos mundiales de 350cc. Pese a la dificultad que supondría que Márquez lo lograse, Agostini lo ve posible.
"Como digo siempre, los récords están hechos para ser batidos, así que es posible, todo es posible. Los años pasan para todos, y Márquez es el que hoy podría acercarse o batirlos. Todavía es joven, pero no tiene muchísimos años por delante para hacerlo", confiesa el italiano en declaraciones a 'Moto.it'.
Aunque también asegura que no le queda demasiado tiempo encima de la moto, Agostino ve a Marc como una figura a "temer" ante su mentalidad y hambre de títulos. "Es campeón del mundo y es el hombre al que hay que temer. Ha vuelto después de la lesión del año pasado, ha estado parado todo el invierno, pero es un piloto muy fuerte", concluye la leyenda del motociclismo.