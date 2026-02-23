El discurso de Marco Bezzecchi sobre una posible lucha con Márquez por el título: "Me gustaría, pero..."

El piloto de Aprilia, que el año pasado pudo plantar cara a Marc en algunas carreras, no se quiere mojar sobre si luchará o no por el título.

Después de que Marc Márquez arrasara en el pasado mundial de MotoGP, la lucha podría estrecharse de cara a esta temporada que está a punto de empezar en Tailandia. Sobre todo porque Aprilia parece haberse acercado a Ducati. Y ahí aparece Marco Bezzecchi como posible candidato al título.

Pero él prefiere desmarcarse. Reconoce que le gustaría estar en la pelea, pero que su primer objetivo es empezar concentrado: "Empezar mejor que la temporada pasada, porque en la primera mitad de 2025 tuve demasiados altibajos. Quiero ser más constante, espero poder luchar por buenos resultados, pero la prioridad es empezar bien, luego estoy dispuesto a cambiar mis objetivos durante el año, pero no quiero preocuparme por eso ahora".

Quiere luchar contra Márquez en la parte más alta de la parrilla: "Me gustaría estar en la posición en la que me pone Marc, pero no me siento más favorito que él y su hermano, ni tampoco que Pecco".

"Llevan varios años luchando por las posiciones que cuentan. Alex dio un gran paso adelante el año pasado y no le falta nada, sabemos que lo mismo ocurre con Marc, y Pecco es un multicampeón del mundo", explica el piloto italiano.

Cree que la parrilla está muy compactada y esa es su gran esperanza: "Todos estamos muy cerca y espero luchar con ellos en el Gran Premio, pero es demasiado pronto para hacer comentarios claros".

"Siempre intento mantener bajas las expectativas. No sabemos si nuestra moto es mejor que la del año pasado porque solo hemos hecho dos pruebas, claramente parece que ha habido mejoras, pero es demasiado pronto para emitir un juicio. Se necesita tiempo, la moto y yo tenemos que conocernos mejor, trabajar juntos", concluye en su explicación el piloto de Aprilia.