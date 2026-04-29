Sesión de control al Gobierno, en directo | Sánchez se enfrenta a Feijóo y a sus socios con la mirada puesta en el PNV

Alberto Núñez Feijóo tendrá su habitual cara a cara con Pedro Sánchez, a quien preguntará "a qué intereses sirve este Gobierno". Será una de las tres preguntas al jefe del Ejecutivo, junto a las de Vaquero y Alberto Catalán, que le dirá: "¿Por qué no reflexiona y convoca elecciones?".

Sánchez, pendiente del PNV

El PNV, uno de los socios del Gobierno, aprovechará la sesión de control en el Congreso de este miércoles para pedir al presidente Pedro Sánchez que aclare ante el Pleno de la Cámara cómo piensa seguir gobernando estando en minoría parlamentaria, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) le exigirá directamente que adelante las elecciones. "¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?", será la pregunta que la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, formulará al jefe del Ejecutivo después de que hace justo una semana éste mostrara su total disposición a dar un "acelerón" a la legislatura y cumplir con todos los asuntos pendientes antes de convocar elecciones. Así se lo garantizó a Bildu, otro de sus socios, después de que su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le señalara que hay un amplio catálogo de "profundos" avances sociales y plurinacionales que, según dijo, exigen "ambición social y plurinacional, voluntad y determinación"