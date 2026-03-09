Un expiloto de MotoGP compara la suerte de Pedro Acosta con "la magia negra" de Valentino Rossi

Neil Hodgson ha equiparado el estilo de piloto del murciano con el de 'Il Dottore' a la hora de arriesgar en cada curva y vivir las carreras al límite.

Pedro Acosta es, junto a Marc Márquez y Marco Bezzecchi, el piloto a seguir esta temporada. 'El Tiburón de Mazarrón' ha comenzado el año en buena forma con un segundo puesto en el GP de Tailandia y una victoria en la carrera sprint.

Su proyección en MotoGP parece no tener fin, y está llamado a ser el líder de la próxima generación de pilotos. Su carácter arriesgado e indomable le hace pelear por cualquier situación, como se vivió en la sprint de Tailandia contra el vigente campeón del mundo.

En aquel enfrentamiento, Márquez salió perjudicado al ser sancionado por Dirección de Carrera al adelantar al de KTM. Y pese a que dicha acción aún se discute en el paddock, muchos creen que la decisión es correcta.

El último en pronunciarse ha sido Neil Hodgson, expiloto de MotoGP, quien asegura que con el actual cuerpo de comisarios, que busca que "las carreras sean más seguras para evitar las maniobras imprudentes", la decisión fue acertada.

"Al fin y al cabo, hay que pensar en la seguridad. Por eso Simon Crafar está haciendo un trabajo fantástico. Su opinión fue: ‘Marc se ha pasado de la raya’, así que tomó medidas al respecto", asegura Hodgson en el podcast ‘Gas it Out’.

Sobre el duelo entre pilotos españoles por la sprint, también ha destacado la mentalidad de Acosta a la hora de arriesgar al límite con tal de conseguir su objetivo. "Pedro Acosta aún no ha sufrido ninguna caída este año. No quiero tentar a la suerte, por supuesto, pero eso es como la magia negra de las carreras, sentir dónde está el límite", añade Neil.

En alusión a esa "magia negra", el expiloto ha comparado la "suerte" del murciano con el estilo de pilotar de Valentino Rossi. "Al ver ayer a Pedro Acosta, se podía ver claramente que era capaz de hacerlo. La gente solía preguntarme mucho: ‘¿Qué hace que Valentino Rossi sea tan bueno?’. Y yo respondía: ‘La sensación que tiene con el neumático delantero’. Es capaz de vivir literalmente al límite; puede dar 25 vueltas al límite", concluye Hodgson, comparando a ambos pilotos.