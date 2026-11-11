Valentino Rossi afirma que 'rezó' para que su hija no naciera el mismo día que Marc Márquez

El italiano, con una sonrisa de oreja a oreja, ha afirmado que le pidió a su mujer que no hiciera "ninguna jugarreta".

Con motivo de la publicación de su autobiografía, Valentino Rossi está copando multitud de titulares en los últimos días.

Y, al menos los más polémicos, llevan el nombre de Marc Márquez. De hecho, sin medias tintas, el italiano afirmó que el ilerdense "luchaba para que perdiera".

Pues bien, en otra entrevista, esta vez en 'Radio Deejay', Rossi ha recordado cómo trató de evitar que su hija Giulietta naciera el mismo día que su gran rival.

"En un momento dado, existía el riesgo de que Giulietta naciera el día del cumpleaños de Márquez", arranca Valentino.

Y tras 'rezar' lo que supiera, se encomendó a su mujer para que "cerrara las piernas" y no hiciera "ninguna jugarreta".

"Yo le decía: '¡No hagas ninguna jugarreta! Quédate quieta, no te muevas, ¡mantén las piernas juntas! Tenemos que aguantar 24 horas'", añade.

Finalmente, Giulietta nació el 4 de marzo de 2022, casi dos semanas después del cumpleaños de Marc Márquez, que es el 17 de febrero.