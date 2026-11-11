La drástica propuesta de Rafa Nadal para cambiar por completo el tenis

El balear propone implementar "un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno".

"Daría a los jugadores un poco más de libertad"

Hay pocas voces más autorizadas en el mundo del tenis que la de Rafa Nadal, y si hay alguien que, con experiencia y conocimiento de causa, puede proponer reformas en el sistema actual, ese es él.

En una entrevista concedida a 'AP News', el manacorí ha reflexionado sobre el calendario actual, que puede llegar a los once meses, y la enorme exigencia física que conlleva para los jugadores.

Para el ganador de 22 Grand Slams, uno de los grandes problemas es que cada vez se juega más en pista dura que en tierra o hierba, lo que provoca más lesiones.

"Cuando estaba en activo me resultaba difícil defender esta postura, porque mucha gente podía pensar que simplemente intentaba sacar partido de mi dominio en tierra batida o incluso en hierba, que creo que era mi segunda mejor superficie", ha explicado.

"Pero ahora puedo decirlo: no conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias", ha añadido.

Con el fin de salvaguardar la salud de los tenistas y que estos gocen de más tiempo para descansar y recuperarse en lugar de jugar por el temor a perder puntos y dinero, Rafa planteó una propuesta para cambiar el tenis.

"Un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno, daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones. Al mismo tiempo, cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente. Además, creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error", zanjó.