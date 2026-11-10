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Lío en Ferrari

La reflexión de Schumacher sobre Hamilton y Ferrari: "Si fuera mejor que Leclerc…"

Ralf Schumacher cree que Lewis no está para exigir demasiado en Ferrari porque no es el número 1 del equipo.

Lewis Hamilton Lewis HamiltonGetty

Ralf Schumacher le ha pedido a Lewis Hamilton que no exija tanto a Ferrari. El inglés ha iniciado una guerra después de lo ocurrido con Charles Leclerc en México y no está satisfecho con la manera que tiene el equipo de gestionar la lucha entre compañeros

Y Ralf, en 'Sky Sports', dice que Lewis solo podría protestar así si fuera claramente el piloto más rápido de Ferrari.

"Creo que Lewis ocupa una posición dentro del equipo que no le corresponde", ha dicho en su análisis durante el Gran Premio de Brasil de este pasado fin de semana.

"El problema es que simplemente no es lo suficientemente rápido en comparación con Charles Leclerc", dice el hermano de Michael Schumacher.

Cree que solo podría protestar si fuera claramente el piloto número 1: "Si fuera claramente mejor que su compañero de equipo, como ocurría con mi hermano en su época, ni siquiera existiría este debate. Es él mismo quien lo provoca".

"Si observamos cómo estaba Lewis Hamilton en comparación con George Russell y cómo está ahora George Russell respecto a Kimi Antonelli, también podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto sigue siendo bueno Lewis? Y, a la inversa, ¿qué nivel tiene realmente Charles Leclerc? ¿Siguen siendo ambos pilotos con nivel para ser campeones del mundo?", cierra Ralf.

Y es que aunque Lewis esté por delante de Charles en el campeonato, la diferencia entre ambos es de solo doce puntos.

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