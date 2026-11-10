Valentino Rossi afirma que trata de evitar a Marc Márquez en las carreras de MotoGP

El italiano, jefe del VR46, ha cargado contra el piloto de Ducati afirmando que hace ya más de una década fue él quien empezó la 'guerra'.

Tras aparecer en un programa de la televisión italiana afirmando que en 2015 Marc Márquez "luchaba" para que Jorge Lorenzo ganase el Mundial y no lo alzase él, Valentino Rossi ha vuelto a la carga contra el ilerdense.

Lo hizo este lunes en 'Radio Deejay', donde le preguntaron por sus palabras en 'Nova' y si pensó en ir a "terapia" para superar la decepción de perder el título.

"Sí, tal vez. Sin duda, habría sido menos complicado. En cualquier caso, no es demasiado tarde; los sentimientos que todavía guardo sobre el final de 2015 son exactamente los mismos que hace diez años. No lo he superado", replicó.

Eso sí, Rossi asegura que esa 'guerra' no tuvo su origen en Sepang 2015: "Empieza unos años antes; llegar a ese punto no fue una casualidad".

"Él afirma que, en cierto momento, le ataqué sin motivo durante una conferencia de prensa, y que fue entonces cuando decidió hacer que perdiera el campeonato. Pero eso es mentira porque, en realidad, él ya había empezado a sabotearme. Maldita sea", explica.

En un momento de la entrevista, a Valentino le preguntan si se suele encontrar con el '93': "¿Márquez y tú os cruzáis inevitablemente de vez en cuando, ¿verdad?".

"¿O hacéis un esfuerzo por evitaros?", añadió el entrevistador, que encontró una rápida respuesta del Doctor seguida de una sonrisa: "Sí, sí".