El PP sigue con su ataque a los sindicatos y no descarta tocar las subvenciones que reciben si gobiernan

El portavoz del PP, Borja Sémper, durante una visita a las parcelas propiedad de SEPES en los terrenos de la Zona de Contacto, en Toledo

¿Qué ha dicho? "Esta huelga general es el reflejo del tiempo que nos ha tocado vivir. Se ha convertido todo en un sainete en demasiadas ocasiones", opina Sémper.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, critica la huelga general del 11 de noviembre, calificándola de "despropósito" y reflejo de "tiempos líquidos" donde la responsabilidad y el criterio se han invertido. Considera que la huelga no es contra el gobierno, sino contra el sentido común, y sugiere un debate sobre el papel de los sindicatos, que, según él, no han evolucionado y dañan su credibilidad. Sémper aboga por subvenciones "razonables" para los sindicatos y un diálogo equilibrado entre patronal, sindicatos y gobierno. Miguel Tellado, secretario general del PP, acusa al gobierno de corrupción y critica la huelga como preventiva contra el futuro gobierno.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, señala a los sindicatos y al "despropósito" que considera que supone la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre. Para Sémper, la huelga es "el reflejo del tiempo que nos ha tocado vivir".

"Es el reflejo de unos tiempos líquidos en los que las cosas se han invertido. Se ha invertido el criterio, se ha invertido la responsabilidad. Se ha convertido todo en una especie de trampantojo, de escenificación continua, en un sainete en demasiadas ocasiones", opina.

El 'popular' cree que para encontrar a algún Gobierno que "aliente una huelga general" habría que ir a "algún país peronista". "Las huelgas generales, en teoría, suelen estar convocadas para provocar un cambio político, para provocar al menos unas elecciones, para ir contra un gobierno, para ir, en definitiva, para exigir al poder que haga algo. En esto es al revés: es una huelga general convocada, no sé si contra la oposición, pero sí contra el sentido común", añade.

Para Sémper, hay que abrir un debate sobre el papel de los sindicatos porque considera que "no han evolucionado en absoluto" y cuentan con una "élite" que está haciendo, dice, un "daño irreparable al movimiento sindical". Eso sí, los ve "necesarios en una democracia".

"Me parece una de las consecuencias de hoy muy relevantes: daño a la economía, sí; daño a la credibilidad o al menos una huelga política absurda, sí; pero va a hacer daño a la credibilidad del movimiento sindical", señala Sémper.

No descarta modificar las subvenciones: "Tendrán que ser razonables y lógicas"

Preguntado por la posibilidad de modificar las subvenciones que reciben los sindicatos en caso de que lleguen a gobernar, Sémper considera que tendrán que ser "razonables y lógicas", añadiendo que serán "ajustadas al papel que ejercen en realidad" los sindicatos.

"Yo no soy partidario de hacerle nunca la autocrítica a nadie. Los sindicatos tendrán que hacer su autocrítica y tendrán que evaluar también cuál es el papel que quieren jugar en la sociedad, en una sociedad en continua evolución, en un mercado laboral también cambiante, en unas dialécticas también en el mercado laboral que interpelan a los sindicatos para que se adapten y en un papel que deben de reconfigurar: no como agentes políticos, sino como agentes sindicales", opina.

Según Sémper, la propuesta del PP es "volver a la normalidad", algo que define como "una conversación entre patronal, sindicatos y gobierno instaurada en términos de igualdad y de normalidad" y con "cada uno asumiendo su papel".

Las palabras de Sémper llegan después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya pedido abiertamente a Alberto Núñez Feijóo que acabe con "toda la basura sindical". Ayuso dijo que "les da igual tener a todos los españoles secuestrados en las carreteras, que no estén llegando a tiempo, todo caótico, todo atascado".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, cree que los sindicatos se están movilizando "contra el próximo gobierno de España". "Estamos ante una huelga preventiva contra quien aún lidera la oposición en España. Esto no tiene precedentes", opina.

Miguel Tellado ha acusado al Gobierno de "corrupción económica, política y moral" y ha afirmado que "la hipocresía, la doble moral y la desvergüenza es la seña de identidad del socialismo de hoy", al tiempo que ha pedido "cambiar la corrupción por la limpieza".

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