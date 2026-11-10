Jorge Lorenzo afirma que Valentino Rossi no come "en la mesa" de Marc Márquez

Para el pentacampeón del mundo, el debate sobre quién es el mejor de la historia está entre el ilerdense y Giacomo Agostini.

"Rossi no se une a ellos en esa mesa"

Teniendo ya prácticamente en el bolsillo su décimo título mundial con el que desempatará con Valentino Rossi quedándose a cinco coronas de Giacomo Agostini, Marc Márquez ya es sin duda para muchos el mejor piloto de la historia.

Sobre el debate del 'GOAT' en motociclismo habló Jorge Lorenzo en 'TNT Sports 2', donde dejó claro que el 'Doctor' está un escalón por debajo de las otros dos leyendas.

Para el balear, pentacampeón del mundo, ese debate se resume a dos nombres: Marc Márquez y Giacomo Agostini.

"Creo que se generará un debate real sobre si Márquez o Agostini son los mejores de todos los tiempos. Para mí, si gana este décimo título mundial, será el mejor sin duda en la era moderna. Rossi no se une a ellos en esa mesa", señaló.

Lorenzo hace énfasis en la "técnica" del piloto de Ducati, la cual considera que ha depurado tras su lesión en Indonesia 2025.

"Creo que Marc era más fuerte el año pasado, antes de la lesión de Mandalika. Esa caída lo debilitó físicamente y este año ha tenido dificultades para mantener la condición, pero ha suplido todo con pura técnica. Para mí, en cuanto a técnica y pilotaje, él es el mejor de la historia", ha zanjado.