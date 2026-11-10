Ducati aplaude la estrategia de Marc Márquez: "Magistral"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que Marc lo hizo a la perfección en el Gran Premio de Qatar.

Marc Márquez acabó segundo en la carrera del GP de Qatar. No quiso arriesgar. No quiso ganar. Por detrás de Marco Bezzecchi y por delante de Jorge Martín se sintió cómodo. Y en Ducati elogian su plan un fin de semana más.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, ha dicho que si Marc gana este mundial es por su inteligencia y su gestión: "El domingo fuimos testigos de una carrera muy inteligente, de esas que confirman definitivamente la madurez, la experiencia y el talento de un auténtico campeón completo, que marca la diferencia siempre y en todas partes".

"Versátil como siempre, Marc sabe exactamente lo que hay que hacer y cómo modular sus habilidades, eligiendo el enfoque adecuado no solo para una carrera concreta, sino para el momento exacto, con una visión aguda tanto de su propia situación como de la de sus rivales", dice el ingeniero jefe de la marca de Bolonia.

Fuerza y destreza, Marc lo tiene todo: "Ya sea la fuerza y el instinto de un luchador, o la ejecución de una estrategia bien trazada, siempre sabe qué aspecto debe prevalecer, desde el enfoque más agresivo hasta el más, digamos, productivo. Y cumple".

"En otras palabras, una lectura y gestión magistrales de la carrera a medida que se desarrolla. Y esta vez no ha sido diferente", dice Gigi.

Si este fin de semana logra dos puntos más que Jorge Martín volverá a ser campeón. Su segundo título seguido con la Ducati y el décimo de toda su carrera.

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