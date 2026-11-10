Broncano, tras la polémica entrevista a Abascal: "Me arrepiento de muchas cosas, tendría que haber utilizado más la comedia"

Los detalles "Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo: 'La he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado'", ha admitido el presentador de 'La Revuelta'.

"Me arrepiento de muchas cosas". Así ha reaccionado este martes David Broncano después de su entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, quien la noche de este lunes logró colocar su discurso ultra en la TV pública. Lo hizo en el programa 'La Revuelta', donde tildó —una vez más— al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" negando así la realidad: que el propio jefe del Ejecutivo ha convocado unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El líder de ultraderecha tampoco tuvo ningún problema en asegurar que se "criminaliza al hombre" para negar la violencia machista, negar el cambio climático y calificar la crisis migratoria de Ceuta de "invasión". Es decir, para desplegar todo su discurso ultra ante un Broncano abrumado por la situación tras abandonar su clásico humor y adentrarse en una entrevista que más resultó un debate con claro ganador.

El propio Broncano ha respondido este martes a los medios y ha asegurado: "Me arrepiento de muchas cosas, posiblemente tendría que haber utilizado la comedia más, como hago siempre".

Tras esto, ha admitido que "era complicado". "Había mucha gente que me decía que con políticos no hagamos bromas, y no las hice especialmente tampoco en las entrevistas anteriores, con Sánchez, con Montero y con Rufián", aunque ha reconocido que fueron "más animadas por el rollo que llevaban ellos".

"Ayer con Abascal sí que había mucha gente que pensaba que no debía entrar a mucha broma con él y seguramente me equivoqué", ha reconocido. "Estuve incómodo conmigo mismo", ha afirmado. "Digamos que me sacó un poco y cuando me di cuenta que había generado un ambiente raro y que había generado una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político, en cuanto a que esté tan sesgada de cara a la reacción del público y demás",

"Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo: 'La he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado'", ha admitido. "Había muchas veces que Santiago estaba hablando y yo estaba pensando por dentro: 'Tío, eres tonto, lo has hecho mal. Esto no tiene sentido'. Y entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad que creo que habría que haberlo hecho. Me sacó totalmente", ha explicado.

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