Rossi carga contra Marc Márquez: "Luchaba para hacerme perder, aún no lo he superado"

El italiano ha recordado el título que perdió en 2015 y, una vez más, vuelve a culpar al ilerdense.

En el Gran Premio de Portugal, la próxima y penúltima cita del calendario de MotoGP, Marc Márquez puede alzar su décima corona y así superar a Valentino Rossi en títulos mundiales.

Después de que el de Cervera dejara el campeonato prácticamente visto para sentencia en Qatar, el expiloto italiano estuvo en 'Nove' presentando su nuevo libro.

Entre otros aspectos, al 'Doctor' le preguntaron por Márquez y, en concreto, por la temporada 2015, cuando Lorenzo ganó el Mundial después de que Rossi fuera sancionado saliendo desde el fondo de la parrilla tras tirar a Marc en la carrera anterior en Sepang.

Y el '46' ni perdona ni olvida: "Cada uno tiene su límite, unos más bajo y otros más alto, pero por desgracia la historia de 2015 es aún más absurda y da todavía más rabia porque, en realidad, Márquez no luchaba por el campeonato, luchábamos Lorenzo y yo. Solo luchaba para hacerme perder a mí y al final lo consiguió".

Rossi reconoce que aún no ha superado lo ocurrido... aunque trata de quedarse con lo bueno de su carrera, que no es poco: "Eso es algo que de verdad no se supera, que sigue doliendo".

"Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo cuando pienso en ello son los mismos que aquella noche de Valencia, y eso me preocupa un poquito. Pero muchas veces me miro al espejo y me digo: joder, no nos centremos en el único que perdimos, sino quizá en los demás... Pero el deporte es así, duele mucho más el que pierdes que los que ganas", ha zanjado.