Los alarmantes datos que han llevado a la huelga general: la vivienda ha subido un 59,9% entre 2015 y 2025 y el salario medio, un 28%

Imagen de un negocio del centro de Santa Cruz de Tenerife, con una pegatina pegada en su entrada por los piquetes informativos de la huelga general.

Los detalles En los últimos años el precio de la vivienda se ha disparado, lo que ha provocado que muchos ciudadanos no puedan permitirse pagar los precios desorbitados de los alquileres con un sueldo que apenas ha subido. Esto afecta a muchos jóvenes, que ven muy complicado independizarse.

Entre 2015 y 2025, el precio de la vivienda en España aumentó un 59,9%, mientras que los salarios solo crecieron un 28%. Esta disparidad ha llevado a que el 50% de los inquilinos españoles enfrenten riesgo de pobreza tras pagar el alquiler, según un estudio de FEDEA. La situación ha desencadenado una huelga general el 11 de noviembre, convocada por CCOO, UGT y otras organizaciones, en respuesta al incremento del coste de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo. Además, el acceso a la vivienda es cada vez más complicado, con solo un 3,5% del parque de vivienda dedicado al alquiler social, frente al 9% europeo. Comprar una vivienda requiere ahora 8,36 años de renta bruta del hogar, un 26% más que en 2015.

Entre 2015 y 2025 la vivienda ha subido un 59,9% mientras el salario medio tan solo ha subido un 28%. Además, el 50% de los inquilinos españoles se queda en riesgo de pobreza tras pagar el alquiler. Estos son solo algunos datos alarmantes que han llevado a la huelga general este 11 de noviembre.

Una huelga general convocada por CCOO y UGT, junto a otros sindicatos y organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas, por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo.

Los datos hablan por sí solos: en 2025 el 49,9 % de las personas que viven en alquiler de mercado se encuentra por debajo del umbral de pobreza una vez descontado el coste de la vivienda, según el estudio de FEDEA 'El coste de la vivienda y la pobreza oculta en España: 2014-2025', publicado en septiembre de 2026.

En los últimos años el precio de la vivienda se ha disparado, lo que ha provocado que muchos ciudadanos no puedan permitirse pagar los precios desorbitados de los alquileres con un sueldo que apenas ha subido. Esto afecta a muchos jóvenes, que ven muy complicado independizarse.

Sin ir más lejos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Encuesta de 'Condiciones de Vida de 2025, módulo sobre dificultades de acceso a la vivienda', publicada el 27 de abril de 2026, el 44,3% de las personas de 26 a 34 años convivían con alguno de sus progenitores en 2025.

Y es que el Ministerio de Vivienda recoge que el índice de precios de la vivienda del INE pasó de 100 en 2015 a 159,66 en 2024: una subida del 59%. Mientras, el salario bruto medio anual pasó de 23.106,30 euros en 2015 a 29.540,26 euros en 2024: un incremento del 27,85%.

Cada vez es más complicado comprarse una vivienda

Si pagar el alquiler ya se hace duro para el bolsillo de los españoles, plantearse comprar una vivienda cada vez es más complicado. Además, los ciudadanos se encuentran con otro hándicap: solo un 3,5% del parque de vivienda es de alquiler social, frente al 9% europeo, según la Oficina Europea de Estadística Eurostat.

Y es más, según el Ministerio de Vivienda y el Banco de España, comprar una vivienda media exige hoy 8,36 años de renta bruta del hogar, frente a 6,65 años en 2015: un 26% más.

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