Huelga general del 11 de noviembre, en directo | Comienza la primera huelga general en 14 años con piquetes por toda España y cargas policiales en Mercamadrid

La demanda de energía eléctrica cae un 9,7% en las primeras horas de la huelga, según CCOO La demanda de energía eléctrica ha caído un 9,7% en las primeras horas de la huelga general con respecto al mismo periodo de ayer, según ha informado CCOO en sus redes sociales. "Eso significa que la huelga está funcionando y la gente está parando. La noche ya ha pasado. ¡Vamos a por el día!", ha subrayado CCOO en su canal de Telegram. Según un comunicado conjunto de CCOO y UGT, los primeros turnos de trabajo han registrado un "amplio seguimiento" de la huelga general de este miércoles, con "importantes paros en sectores estratégicos". En concreto, CCOO y UGT han cifrado el seguimiento de la huelga en el sector de la automoción en el 90%, registrándose "paros totales en la producción" en plantas de grandes empresas como Volkswagen Navarra y Seat Barcelona. Europa Press Compartir en X

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Los piquetes no frenan la salida de autobuses en Valladolid, pero provocan cortes de tráfico La presencia de unos 300 representantes sindicales de CCOO, UGT, CGT y CNT en las cocheras de Auvasa en Valladolid no ha impedido que salgan varios vehículos que cumplen la función de servicios mínimos, pero sí han logrado cortar de tráfico durante casi media hora. Los piquetes se han comenzado a agolpar en las inmediaciones de la instalación de los autobuses públicos en el Polígono de Argales antes de las 6.00 horas con presencia policial. Pese a ello, varios coches han podido atravesar el cordón para cumplir su función de servicios mínimos designados por el Ayuntamiento de Valladolid. Europa Press Compartir en X

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CCOO asegura que el TSJM ha suspendido los servicios mínimos de la Comunidad de Madrid Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha asegurado en la madrugada de este miércoles en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido mediante medidas cautelarísimas los servicios mínimos decretados por el Gobierno regional para la huelga general en los sectores de Administración de Justicia, Educación y Transportes. Según el comunicado del sindicato, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado "parcialmente las medidas cautelarísimas solicitadas por el sindicato" contra las dotaciones fijadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, de las que únicamente queda fuera Metro de Madrid. De acuerdo con lo expuesto por la organización sindical en su nota, el auto judicial ordena sustituir los mínimos impugnados por los baremos que rigieron durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. CCOO subraya que el pronunciamiento de la Sala se produce antes del inicio del paro para evitar perjuicios irreparables, argumentando que el tribunal busca impedir que una resolución estimatoria posterior resulte "de imposible ejecución" y deje desprotegido el ejercicio del derecho fundamental. EFE Compartir en X

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Activados los servicios mínimos en trenes de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado los servicios mínimos que darán cobertura a las redes de Cercanías, Media Distancia y Alta Velocidad durante este miércoles con motivo de la huelga general por la vivienda y en reivindicación de salarios dignos, ha informado Renfe. El operador ferroviario ha detallado en un comunicado que, en el caso de Cercanías, se ha establecido el 75 % del servicio habitual en hora punta y del 50 % durante el resto del día. El horario punta es de 06:00 horas a 09:00 horas; de 13:30 horas a 15:30 horas, y de 18:30 horas a 20:30 horas. Por otra parte, los servicios mínimos en los trenes de Media Distancia se sitúan, de media, en el 65 %, mientras que en los de Alta Velocidad y Larga Distancia se ha establecido el 73 % de los servicios habituales. En cuanto al transporte de mercancías, se ha fijado un porcentaje del 26 % del servicio programado, ha concluido Renfe. EFE Compartir en X

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Los piquetes provocan cortes en la A-2 y Ronda Litoral y bloquean centros como Mercabarna Los piquetes informativos desplegados por los principales sindicatos convocantes de la huelga general, CCOO y UGT de Catalunya, han empezado a cortar carreteras en diversos puntos de Cataluña, como la A-2 o la Ronda Litoral, y a bloquear el acceso a polígonos industriales y a centros estratégicos como Mercabarna. Según detalla el Servei Català del Trànsit, a esta hora hay una decena de puntos de la red viaria catalana afectados por manifestaciones. Las protestas han provocado cortes en la A-2 entre Cornellà de Llobregat y Sant Joan Despí, en la C-25 en Calldetenes (Barcelona), en la BV-4511 en Sant Fruitós de Bages así como la Ll-11 en Lleida, todas ellas también por manifestación. También está cortada la B-10, la Ronda Litoral, en dos puntos, y en esta misma vía también está cortada la salida 18A. EFE Compartir en X

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Denuncian "agresiones policiales" a piquetes en las cocheras de la EMT en Madrid La secretaria ejecutiva de Salud Laboral de la Unión General de Trabajadores (UGT), Patricia Ruiz, ha denunciado este miércoles "agresiones de agentes de la Policía Nacional" contra integrantes del piquete informativo desplegado a las puertas de las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Carabanchel (Madrid) durante la jornada de huelga general. A través de una publicación de UGT en la red social X, bajo el lema "¡Basta ya de violencia policial!", Ruiz ha censurado la actuación de los agentes durante la madrugada, señalando directamente "las dificultades para informar a las personas trabajadoras y las agresiones de agentes de la Policía Nacional a nuestros compañeros y compañeras durante el piquete informativo". La responsable de UGT ha reivindicado la labor de las organizaciones de los trabajadores: "¡Informar no es delito! ¡La libertad sindical se respeta! ¡Ni un paso atrás!". Según la información trasladada por Comisiones Obreras (CCOO) a EFE, también se habrían producido cuatro heridos durante el piquete informativo en la cocheras de la EMT en Fuencarral. EFE Compartir en X

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Arranca la huelga general por la vivienda y salario digno con piquetes y movilizaciones La huelga general por la vivienda y salarios dignos, convocada por los sindicatos mayoritarios, minoritarios y movimientos por la vivienda, ha comenzado este miércoles de madrugada con piquetes informativos y movilizaciones por toda España. Los primeros focos de la protesta se han comenzado a desarrollar desde primeras horas de la noche en las principales ciudades de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Aragón. En Cataluña, el Sindicato de Llogateres ha iniciado la jornada con el lanzamiento de cohetes y petardos desde 28 puntos diferentes de Barcelona. Su portavoz, Enric Aragonès, ha señalado que se trata de "la primera huelga general por la vivienda de la historia". Aragonès también ha afirmado que la huelga general es la herramienta que tiene la clase trabajadora "para recordar que esta riqueza que acumulan unos pocos, y cada vez menos manos, la producimos nosotros". EFE Compartir en X

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CCOO tilda de "vergonzante" a Correos por usar los servicios mínimos para "limitar el derecho a huelga" El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado la "vergonzante" actitud de "la cúpula directiva de Correos" por "utilizar los servicios mínimos para limitar" el "derecho" a secundar la huelga general de este miércoles y "priorizar la producción". Así, la organización ha criticado que se hayan impuesto "más de 16.000 designaciones para servicios mínimos", lo que supone "cerca del 35% de la plantilla", "con trampas para inflarlos, criterios de selección discriminatorios y asignaciones que exceden las tareas electorales legalmente protegidas", según ha expresado en un comunicado. A juicio de CCOO, ese porcentaje representa "un volumen extraordinario para una huelga de una sola jornada" que fue convocada 18 días antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que "pretenden utilizar" para "priorizar la actividad postal ordinaria y vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga". Europa Press Compartir en X

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