Llamativa crítica a Carlos Alcaraz: "No está, ni de lejos, entre los diez mejores"

El extenista John Isner considera que el saque del murciano es la peor faceta de su juego.

"Por muy increíble que sea Carlos..."

Analizando la victoria de Carlos Alcaraz en Viena y París antes de desembarcar en Turín para jugar las ATP Finals, John Isner ha desgranado al murciano.

En concreto, por salir un poco de lo habitual, el extenista estadounidense ha señalado la que considera que mayor debilidad del número 3 del mundo: el servicio.

"Por muy increíble que sea Carlos, su saque no está, ni de lejos, entre los diez mejores del circuito", ha señalado en el podcast 'Nothing Major'.

Eso sí, Isner afirma que "puede mejorar": "Su saque aún puede mejorar; sigo pensando que tiene mucho margen de mejora. Vimos cómo Novak Djokovic mejoró su saque en una etapa avanzada de su carrera, y dio un salto espectacular".

A pesar de hablar de su punto más débil, el exjugador también ensalzó otros aspectos de su juego: "Cuando lo observas desde el fondo de la pista, te preguntas: '¿Cómo es posible que alguien juegue a este deporte mejor que él?'".