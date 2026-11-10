La borrasca Charles pone en alerta a 15 CCAA por lluvia y viento: Extremadura, Castilla y León y Canarias, en aviso rojo este miércoles

Los detalles Extremadura ha suspendido las clases por el temporal, mientras que en El Hierro se ha activado el Plan Insular de Emergencias.

Mañana, 15 comunidades y ciudades autónomas estarán en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles. Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias, y La Palma, por viento. Andalucía enfrentará avisos naranjas y amarillos en varias provincias por lluvia, viento, tormentas y oleaje. Canarias también registrará numerosos avisos, destacando el rojo por viento en La Palma. Extremadura suspenderá la actividad docente debido a los avisos, y ha activado el Plan de Protección Civil. En El Hierro, se activará el Plan Insular de Emergencias por vientos que podrían superar los 70 km/h.

Un total de 15 comunidades y ciudades autónomas estarán mañana en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, en una jornada en la que Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias y La Palma, por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, zonas de Andalucía estarán en aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, y también habrá avisos de este nivel por viento en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta.

Andalucía será una de las comunidades autónomas más afectadas este miércoles: Cádiz y Huelva estarán en aviso naranja por lluvia, viento, tormentas y oleaje; Granada, Málaga y Sevilla, por lluvia y viento; Jaén, por viento; Córdoba, por viento y, en nivel amarillo, por lluvia; y Almería, en nivel amarillo por lluvia y viento.

Canarias también registrará numerosos avisos. Al margen de su aviso rojo por viento, La Palma estará en aviso naranja por lluvias y oleaje. Además, Gran Canaria y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y oleaje y amarillo por lluvia. Las demás islas --Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro-- tendrán avisos naranja por viento y oleaje y amarillo por lluvia.

En Extremadura, además del aviso rojo por lluvia en Cáceres, habrá avisos naranja por viento en ambas provincias y amarillo por lluvias en Badajoz. El resto de los avisos naranja por viento afectarán a Ávila, Salamanca, Segovia y Soria; Toledo; y Ceuta.

Medidas extraordinarias en Extremadura y Canarias

La comunidad autónoma de Extremadura suspenderá este miércoles, 11 de noviembre, la actividad docente en toda la región por los avisos de lluvia y viento, que será rojo en el norte de Cáceres.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha informado de esta decisión junto con la activación del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma en situación operativa 1. De igual forma, Bautista ha señalado que, a pesar de que la alerta por viento comenzará a las 15:00 horas, ésta es una previsión que podría adelantarse y, por tanto, quedarse "sin tiempo de reacción".

Por su parte, el Centro Coordinador Operativo de Emergencias de El Hierro (CECOPIN) ha informado de la activación del Plan Insular de Emergencias PEIN El Hierro en situación de alerta por vientos a partir de las 18:00 horas de hoy martes 10 de noviembre. Las rachas de viento podrán alcanzar o superar los 70 km/h, añade la nota de la institución insular tras las recomendaciones de la irección General de Emergencias (DGE) del gobierno de Canarias y en base a la predicción disponible, que prevé durante el martes 10 que el viento aumente de moderado a fuerte a partir del mediodía, especialmente en cumbres y vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

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