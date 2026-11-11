Continúa la caza de 'El Ruso': los GEO cercan una nave a las afueras de Oviedo en busca del autor del tiroteo y la mochila bomba

Los detalles El presunto autor del tiroteo, de 65 años, es un viejo conocido de la Policía por sus antecendentes relacionados con la delincuencia común y el conocimiento de explosivos. No descartan que vaya armado.

Manuel Ferrero, conocido como "el ruso", es el principal sospechoso del tiroteo en Oviedo que dejó un policía y un agente canino muertos, y una joven de 17 años herida. La Policía busca su captura y ha difundido su imagen para obtener colaboración ciudadana. El incidente, relacionado con un "conflicto vecinal", ocurrió en Villafría, y Ferrero huyó en un Mercedes azul tras llegar en taxi. Su esposa, Tatiana, está detenida y podría haber dado pistas sobre su paradero. La operación Jaula, con controles en Oviedo, se ha activado para detener al presunto autor.

Manuel Ferrero, alias 'El Ruso', es el hombre más buscado en estos momentos por los agentes como presunto autor del tiroteo en Oviedo. La Policía ha distribuido su fotografía buscando la colaboración ciudadana.

A este hombre, de 65 años, se le busca por ser el presunto autor del tiroteo que ha acabado con la vida de un policía y un agente canino. Además, una joven de 17 años resultó herida.

El tiroteo, al parecer motivado por un "conflicto vecinal" según la Policía, se produjo en un inmueble del barrio ovetense de Villafría. Según señaló la Televisión del Principado de Asturias (TPA), pasadas las 07:00 horas del martes se produjeron los disparos, y a las 09:00 horas se escuchó una explosión en uno de los portales de la calle Rafael Urrusti.

El sospechoso es un viejo conocido de la Policía por sus antecedentes relacionados con la delincuencia común y el conocimiento de explosivos. Del lugar de los hechos huyó en un Mercedes 330 de color azul. Sin embargo, al barrio donde presuntamente cometió los hechos llegó en taxi.

Por este motivo, los agentes han enviado un mensaje entre los taxistas para intentar localizarle, en el que le describen como un hombre de 65 años calvo, con albornoz a cuadros. Además, detallan que ese día cogió un taxi sobre las 07:30 horas de la mañana a Rafael Urrusti.

Su mujer, Tatiana, de origen ruso, está detenida y habría aportado alguna pista sobre el paradero del sospechoso. De momento, no ha transcendido si está implicada y no se descarta que Manuel vaya armado.

Los agentes desplegaron durante la noche la llamada operación Jaula, con controles sobre todo alrededor de Oviedo, para tratar de detener al responsable del tiroteo y de la posterior explosión.

Esta mañana, la Policía Nacional ha rodeado, sobre las 08:30 horas, una nave del polígono del Espíritu Santo, a las afueras de Oviedo, en Cerdeño, donde sospechan que puede ocultarse el autor del tiroteo.

Los agentes han cortado los accesos a la zona industrial y, solo unos minutos después, miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO), desplazados ayer a Oviedo, se han preparado para entrar a una de las naves, situada a la entrada del complejo.

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