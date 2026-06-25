Jorge Martín confía "plenamente" en el apoyo de Aprilia para "pelear por el Mundial"

El piloto español ha felicitado a Bagnaia por su llegada a Noale para 2027, lo que le deja a él sin sitio en el equipo y podría afectar en la ayuda recibida desde la escudería para la consecución de este Mundial.

Pecco Bagnaia es noticia esta semana en MotoGP, después de la oficialización de su llegada a Aprilia para la temporada que viene. El italiano dejará su puesto en Ducati a Pedro Acosta y llegará a Noale para sustituir previsiblemente a Jorge Martín. Ante esta situación, el madrileño ha mostrado su "alegría por Pecco".

"Es una gran persona y un gran piloto. Honestamente, solo puedo desearle lo mejor para su futuro. Espero que le vaya muy bien y que pueda pelear por muchos Mundiales más", expresaba el campeón de 2024. Sin embargo este fichaje plantea la salida del originario de San Sebastián de los Reyes del equipo con el que actualmente lucha por el campeonato.

Esto es algo que podría afectar al apoyo brindado por Aprilia lo que resta de 2026, sin embargo, esto no preocupa al piloto: "Confío plenamente. Creo que el equipo me dará todas las herramientas para pelear. Confío mucho en Massimo Rivola, en Fabiano Sterlacchini y en toda la estructura. Para ellos también es una gran oportunidad luchar por el Mundial y estoy seguro de que lo darán todo". Y a la espera por ver si estos resultados terminan por confirmarse, el piloto fue preguntado por su futuro.

"Sinceramente no tengo ni idea. Es algo que está fuera de mi control y tampoco me interesa demasiado ahora mismo. Lo que quiero es concentrarme en esta temporada. Tengo una oportunidad muy buena, pero también mucho trabajo por delante porque todavía estoy lejos de donde quiero estar a nivel de sensaciones", aclaraba Martín, como recoge 'Motosan'. Luego explicó que, "si encuentra las sensaciones adecuadas, puede pelear por ganar, aunque no quiere distraerse con asuntos del futuro" en este momento.

Jorge es segundo en la clasificación en estos momentos, después de un gran arranque de año que duró "hasta Le Mans". Explica cómo después de la cita en Francia, la moto "no le está dando las sensaciones que necesita" y el foco estaría puesto en "volver a la mentalidad de seguir aprendiendo". Su compañero, Marco Bezzecchi, es líder, y al contrario que el español, sí se espera que forme parte del futuro de Aprilia.

Por último, comentó otra de las noticias de la semana, la llegada de Pedro Acosta a Ducati, para competir junto a Marc: "Es un equipazo. Ya hemos visto que tener a Márquez en una Ducati le convierte automáticamente en el rival a batir. Seguro que Pedro llegará con muchas ganas de ganar carreras y seguir siendo competitivo". Así analizaba Jorge Martín sus sensaciones en este momento de temporada, donde aún queda todo por definir, en vistas de una segunda mitad de año apasionante en MotoGP y un campeonato 2027 que promete novedades de primer nivel.

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