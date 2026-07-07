Los "miedos" de Jorge Martín en MotoGP: "Sé que puedo acabar en el hospital"

El líder del mundial reconoce que pasa miedo cada vez que se sube a la moto, pero que eso le ayuda a ser mejor: "La única forma de tener miedo es aceptándolo".

Jorge Martín manda en el mundial de MotoGP. Después de una temporada de caídas peligrosas y de muchas lesiones, ahora está recuperando su mejor nivel sobre la Aprilia. Y ha reflexionado sobre los miedos que sufre y que también le ayudan a ser mejor.

"Tengo muchos miedos, pero la única forma de tener miedo es aceptándolo. Sé que puedo acabar en un hospital y acepto eso. Forma parte de mi trabajo y de mi vida", dice el piloto de Aprilia en una entrevista a MotoGP.

Reconoce que lo ha pasado muy mal, pero que también ha vivido momentos increíbles en la categoría reina: "He tenido momentos realmente difíciles en mi carrera y también recuerdos muy buenos. Quizá gracias a esos buenos recuerdos sigues adelante, porque quieres volver a sentirlos".

Dudas tras la lesión

A su llegada a Aprilia las lesiones le impidieron poder competir: "En el peor momento tuve muchas dudas sobre mí mismo, sobre si sería capaz de volver a pilotar una moto o de ser competitivo otra vez. Pero nunca dejé de luchar, nunca me rendí. Solo quería volver e intentar alcanzar de nuevo mi mejor nivel".

"Siempre he puesto mi trabajo y mi pasión por delante de todo. Hay que tener esa rabia por ganar, pasión y fortaleza. Hay muchas cosas que debes juntar para convertirte en campeón, y eso es lo más difícil", finaliza el líder del mundial de MotoGP.

Este fin de semana, en Alemania, Jorge defenderá el liderato: tiene siete puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

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