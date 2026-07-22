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"El Mago Español estará listo"

Una leyenda del tenis aplaude la gestión de Carlos Alcaraz sobre su lesión

El exentrenador estadounidense Rick Macci ha elogiado al tenista español por cómo está gestionando su rehabilitación en la muñeca derecha, tres meses después de su fatídica lesión.

Una leyenda del tenis aplaude la gestión de Carlos Alcaraz sobre su lesión Una leyenda del tenis aplaude la gestión de Carlos Alcaraz sobre su lesiónGetty

Carlos Alcaraz está cada vez más cerca de hacer oficial su regreso a las pistas de tenis. Tres meses después de su fatídica lesión en el Torneo Conde de Godó, el murciano continúa recuperándose de su muñeca derecha, entrenando poco a poco la rotación de la misma.

Aunque todavía no ha confirmado en qué fecha y torneo materializará su vuelta, el tenista español ha demostrado estar haciendo una recuperación correcta de su lesión. Tal es así que una leyenda del tenis como es el exentrenador Rick Macci le ha felicitado.

"El Mago Español estará listo, cargado y preparado para despegar cuando pise la cancha. La muñeca está al 100% y ha jugado muchos partidos y sets de práctica con otros pros. Ha convertido un negativo en un positivo y su forma física está incluso mejor que antes", ha escrito el estadounidense en su cuenta de X, halagando a Carlitos.

Además, Macci ha incidido en la necesidad del tenista en "sentir el calor en combate real" para regresar de la mejor forma al circuito ATP. "Solo necesita ahora sentir el calor en combate real y tomar la temperatura en los puntos clave. El espectáculo de magia llegará pronto a una cancha cerca de ti", añade el extécnico.

El supuesto regreso de Alcaraz aún es incierto; sin embargo, el nombre del tenista ya figura en la lista de inscritos al US Open del próximo mes de agosto, por lo que Carlos podría regresar de forma estelar en el Grand Slam norteamericano.

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