Fernando Alonso, la pieza clave en el futuro de Carlos Sainz y Franco Colapinto en la F1

Los tres pilotos desconocen qué les depara el futuro y terminan contrato con sus respectivos equipos este año. La decisión de Alonso, fundamental para la permanencia o salida del resto.

Varios pilotos de la Fórmula 1 se encuentran en medio de una encrucijada sobre su futuro en la competición. Carlos Sainz, Franco Colapinto y Fernando Alonso están a punto de ultimar su contrato con sus respectivos equipos, y la decisión de este último podría decantar el destino del resto de pilotos.

En concreto, Alonso ya ha afirmado públicamente su deseo de continuar en Aston Martin. Sin embargo, si las ansiadas mejoras no terminan de incrementar el rendimiento del AMR26 en pista, es posible que el bicampeón dé por concluida su relación con los británicos.

En tal caso, Fernando cuenta con la opción de volver a Alpine, escudería donde tuvo un buen rendimiento y este año están dando alguna que otra sorpresa. Si finalmente ficha por ellos, Colapinto deberá salir. El argentino tiene una cláusula de renovación que expira días después del GP de Países Bajos, y si no renueva, Williams es su escenario más asequible.

Dichos movimientos en el mercado de fichajes de la F1 también obligarían a moverse a Carlos Sainz. El español no está contento con su situación en Williams y, con la salida de Alonso y Colapinto, el español aterrizaría en Aston Martin en sustitución de su compatriota.

A pesar de los hipotéticos cambios de parrilla, todavía no hay nada confirmado y durante las próximas semanas podrían confirmarse los fichajes o no, dependiendo de los resultados de las mejoras de los de Silverstone.

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