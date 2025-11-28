Simulador Jugones: Alguersuari da una vuelta al circuito Internacional de Losail con el Aston Martin de Alonso

El expiloto de Fórmula 1 ha analizado el trazado de la penúltima fecha de la temporada. Un Gran Premio que, con la prueba al 'sprint', repartirá hasta 33 puntos claves en la lucha por el campeonato.

La Fórmula 1 llega a Catar en la recta final de la temporada con el campeonato del mundo en juego. Dos aspirantes, Oscar Piastri y Max Verstappen, intentarán recortar diferencias con Lando Norris, líder de la clasificación.

Los McLaren fueron descalificados del último GP celebrado en Las Vegas. Un evento que ganó Max Verstappen para dinamitar la emoción de cara a las últimas dos citas del 'Gran Circo'. Por otra parte, Carlos Sainz firmó un meritorio quinto puesto.

Además, en la previa del evento en Catar, que repartirá 33 puntos ya que cuenta con carrera al 'sprint', se ha hecho oficial el ascenso de Adrian Newey, el mejor ingeniero de la historia, a jefe de Aston Martin. Una noticia que ha sido muy bien recibida por parte de Fernando Alonso después de finalizar undécimo en Las Vegas tras una temporada frustrante.

Y Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1, ha recorrido, precisamente con el monoplaza del asturiano, el que califica como "uno de los circuitos más difíciles físicamente debido a las altas temperaturas" en el simulador de 'Jugones'.

"Llegamos a empezar el primer sector, frenada fuerte, tenemos que conducir muy suave. Llegamos a la última curva del primer sector, punto de adelantamiento, activamos el DRS. Curva de derecha continua. Son curvas muy complicadas para el neumático delantero. Y última curva, frenamos fuerte y así terminaremos el circuito de Catar".