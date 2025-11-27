Salomé Pradas apunta a Mazón por su inacción tras sus llamadas insistentes el día de la DANA: "Esperaba que hubiera estado allí con nosotros"

Pradas echó en cara a Mazón que la estaba "culpabilizando" por la gestión de la DANA cuando ella "sí había estado desde el principio donde tenía que estar", aludiendo a la ausencia del president en las peores horas de la DANA.

En su entrevista con Gonzo en Salvados, Salomé Pradas carga contra Carlos Mazón por haberla "culpabilizado" de la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 229 personas en la Comunidad Valenciana. La exconsellera de Emergencias echó en cara al entonces president que ella "sí había estado desde el principio donde tenía que estar", aludiendo a esa ausencia de Mazón mientras estaba en esa comida eterna con Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

"Me dice que va a hacer una remodelación del Consell y que tengo que salir. Le dije que me estaba culpabilizando cuando justo yo sí había estado desde el principio donde tenía que estar", cuenta Pradas en Salvados. Esa tarde, según Pradas, ella esperaba que Mazón "hubiese estado allí" con el personal de emergencias.

Pradas niega a Gonzo que el mensaje ES-Alert tardase en llegar a la población porque ella quisiese informar a Mazón acerca de su contenido. "En absoluto", sentencia ante el presentador. El contenido completo de la entrevista podrá verse este domingo a partir de las 21:35 horas en laSexta.

