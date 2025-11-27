Alonso celebra el cambio de mando en Aston Martin: "Lo de Newey es una buena noticia"

El piloto asturiano dice que es un "paso normal y lógico" para Aston Martin que Adrian Newey se quede como jefe de equipo.

Aston Martin hizo oficial este miércoles que Adrian Newey, el ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1, tomaba el mando del equipo, haciéndose con el puesto de Andy Cowell. Un cambio en la escudería para darle todo el poder al gran genio del diseño a partir de la temporada 2026.

Y los dos pilotos, Fernando Alonso y Lance Stroll, están contentos con la noticia. En especial Fernando, que así se ha manifestado en la previa del Gran Premio de Qatar.

"Es una buena noticia, Probablemente tenemos a las dos mejores personas, una a cargo del chasis y la otra de la integración del motor y la otra del equipo. Y tenemos un líder muy fuerte con Lawrence Stroll", le ha dicho a los medios con una sonrisa.

La noticia no les ha pillado desprevenidos: "De todas formas, él ya gestionaba tanto el desarrollo del coche como del equipo y se ocupaba de las áreas que necesitábamos reforzar y de las que eran menos importantes".

Todo pensando en el nuevo reglamento que está a punto de llegar: "Es un paso normal y lógico hacia 2026".

Sobre el presente, Qatar y lo poco que queda de este mundial de F1, en Aston Martin esperan optimizar resultados. Saben que aspirar a conseguir puntos allí es seguramente su última oportunidad de este calendario. Y cerrar así unos meses tristes que nadie recordará en la escudería de Silverstone.