Fernando Alonso, ilusionado como no lo habíamos visto antes: "No me sentía así desde..."

La llegada de Newey al mando de Aston Martin llama al optimismo dentro de la escudería. Así lo ve también el piloto asturiano, que hacía años no se mostraba tan emocionado.

Buenas noticias para Fernando Alonso y Aston Martin. El pasado miércoles se hizo oficial que Adrian Newey pasará tomar el mando de la escudería a partir de la temporada que viene. Este movimiento, en palabras de Fernando, es "un paso normal y lógico hacia 2026".

Asegura que el optimismo no era tal desde su salida de Alpine, "allá por 2022", cuando el asturiano se unió a Aston Martin: "Sabía que el equipo estaba progresando bien y que 2023 podría ser un buen año, así que estaba emocionado en ese momento".

Los cambios dentro del equipo animan a pensar que el piloto puede tener uno de los monoplazas más competitivos de la parrilla. La nueva posición del ingeniero más exitoso de la historia de la Fórmula 1 al frente del equipo, junto con el nuevo rol de Andy Cowell en la integración del motor, motivan a Alonso: "Sin duda, son tiempos emocionantes".

"Ahora hay más incógnitas sobre cuál será el reglamento, qué equipo empezará mejor... pero sí, estoy emocionado, sin duda" declaraba el asturiano, consciente de los cambios que pueden llegar la temporada que viene: "Va a ser interesante. Además, desde el punto de vista de la conducción, hay cambios en el estilo de pilotaje de los coches y tenemos pruebas muy limitadas".

También ha expresado su intención de terminar la temporada actual de la mejor forma posible: "Estas dos próximas carreras son importantes para el campeonato de Constructores, todos estamos en cinco, siete puntos, y tenemos tres oportunidades de puntuar". Concluyó con un mensaje muy claro: "Queremos superar a nuestros competidores".

Un campeonato que no ha sido fácil para Fernando: "Este año, no estamos realmente en la contienda por nada importante, así que sólo queremos terminar la temporada de la mejor manera posible". Ya demostró tras el GP de Las Vegas su exaltación por finalizar el curso y cambiar de coche. Todo apunta a que 2026 puede ser el año de Fernando Alonso.