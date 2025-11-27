¡Locura total! Los hinchas del Flamengo se cuelan en el autobús del equipo de camino a la final de la Libertadores

Los aficionados del conjunto brasileño acompañaron al autocar del equipo de camino al aeropuerto en una secuencia impresionante que terminó con algunos fans en el autobús con los jugadores.

El Clube de Regatas do Flamengo se ha vuelto a meter en la final de la Copa Libertadores después de eliminar en semifinales al mítico Racing Club, combinado argentino.

El conjunto brasileño se impuso por 1-0 en el global de la eliminatoria después de cosechar una victoria por la mínima en su estadio y mantener el resultado en cancha hostil.

De esta forma, el ganador de tres Libertadores regresaba a una final tres temporadas después de alzar el título en 2022. Una final carioca en la que se medirá al Palmeiras. Y la afición 'fla' ha protagonizado una imagen absolutamente increíble.

La locura se apoderaba de la ciudad en el trayecto del equipo al aeropuerto de Río. Y tanto era el caos y la emoción por el momento que muchos fans se subieron al techo del autocar durante el recorrido.

Fue entonces cuando el surrealismo se apoderó de la escena y los aficionados comenzaron a colarse por las salidas de emergencias al interior del autobús ante la mirada incrédula de los jugadores.

Decenas de hinchas del equipo alentaban a sus futbolistas personalmente, desde el interior del vehículo, con la seguridad completamente desbordada, mientras algunos miembros del club regalaban su camiseta para que abandonasen el autobús.

Un momento inolvidable en la previa de la gran final de la Libertadores que se disputará en Lima, Perú. Y una nueva demostración de la manera en la que se vive el fútbol en Latinoamérica.