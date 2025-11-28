La llamativa reflexión de Ducati sobre Márquez: "No había visto algo igual..."

Davide Tardozzi, jefe de la escudería boloñesa, se rinde por enésima vez al rendimiento del de Cervera. Hay un aspecto de Marc que asombra al directivo italiano: "Nunca antes había visto nada igual".

Marc Márquez ha consumado una gesta histórica este 2025. El de Cervera volvió a ser el campeón que hace uno años asombró al mundo del motociclismo. Ducati le dio la oportunidad de pilotar una moto oficial por delante del vigente campeón del mundo, en su momento, Jorge Martín.

Marc ha respondido con creces a las expectativas generadas por la escudería italiana. No ha tenido rival en toda la temporada. Solo Álex, con Gresini, pudo hacerle algo de sombra a principio de campaña. Llegado el ecuador del curso, el pequeño de los Márquez perdió la estela de su hermano hasta el punto de que a finales de veranos ya era virtualmente campeón.

Ese título se confirmó en septiembre, en el Gran Premio de Japón. Márquez había vuelto a hacer historia. Davide Tardozzi, jefe de Ducati, no se ha cansado de elogiar a su piloto desde entonces. Aún así, no es su faceta de piloto la que más le ha sorprendido: "Siempre dije durante la temporada que lo primero que me impresionó de Márquez es la persona, el chico, para mí sigue siendo un chico, mucho más que el piloto o el profesional".

"Creo que su humanidad, la manera en que lidera a su grupo, a su ingeniero y a su mecánico, es algo que, sinceramente, nunca había visto antes. Y creo que esa es una de sus mejores cualidades. No tenemos nada que decir del piloto profesional porque fue perfecto en cada momento; incluso cuando cometió errores, supo recuperarse y hablar de la manera adecuada. Así que no hay duda de que estamos muy, muy felices de haberlo elegido el año pasado", ha asegurado Tardozzi en unas declaraciones para 'MotoGP'.