El claro consejo de un campeón de MotoGP a Bagnaia: "Si piensa en Márquez..."

Kevin Schwantz, campeón de 500cc, cree que si Pecco se fija en lo que hace Marc nunca más volverá a su nivel más alto en la competición.

Pecco Bagnaia lo ha pasado realmente mal en este 2025. Mientras su compañero, Marc Márquez, ha arrasado, él no entendía la Ducati. Pasaba de optar a la victoria a quedar en última posición. En el equipo han hecho todo lo posible para ayudarle, pero parece que no ha sido suficiente.

El campeón Kevin Schwantz, en declaraciones a 'La Gazetta dello Sport', le ha aconsejado que en ningún caso mire qué está haciendo Marc o cómo lo está haciendo.

"No puede pensar en qué utiliza Márquez para ir más rápido, porque lo que Marc tiene puede no funcionar para Pecco. Tienes que ir por el proceso de probarlo tú mismo. Parece que es un largo camino para lograr algo, pero creo que en ese nivel es la única manera de lograrlo. Está muy cercano al nivel, así que es fácil salir a la primera", explica el expiloto.

Confía en que vuelva a su mejor versión: "Creo que Pecco sabemos lo bueno que puede ser. Lo vimos en Japón. Si es el más rápido en la carrera, gana la carrera. Tiene esa habilidad".

No lo ve una tarea sencilla. Cree que 2026 también podría ser difícil para él: "Tiene que volver a concentrarse en lo que quiere y necesita. Va a ser duro".

No sólo Marc le ha pasado por encima. También Alex Márquez, Marco Bezzecchi o incluso Pedro Acosta. Los números de Bagnaia en este calendario ya terminado han sido realmente pobres. Un problema serio para Ducati.