Trump advierte que actuará "pronto" para detener el tráfico de drogas desde Venezuela "también por tierra"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las fuerzas norteamericanas iniciarán "muy pronto" operaciones terrestres para detener a narcotraficantes venezolanos, en medio de tensiones con Caracas y rumores de una intervención militar. Durante una conversación con militares por el Día de Acción de Gracias, Trump destacó la labor de las tropas y mencionó que han estado trabajando para disuadir el tráfico de drogas desde Venezuela. La Administración Trump ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, citando al Cártel de los Soles como justificación para ataques en el Caribe y el Pacífico. Además, Trump expresó disposición para dialogar con Nicolás Maduro para "salvar vidas", aunque enfatizó que las acciones podrían ser "por las buenas" o "por las malas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos, en el marco de las tensiones entre Washington y Caracas y de las especulaciones sobre una posible intervención militar de estadounidense en el país latinoamericano.

"Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", ha afirmado el inquilino de la Casa Blanca en una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

Justo antes de estas palabras, Trump ha reconocido a las tropas su labor. "Sois la columna vertebral del poder aéreo estadounidense", ha afirmado. "En las últimas semanas, habéis estado trabajando para disuadir a los narcotraficantes venezolanos (...) de enviar sus venenos a Estados Unidos", ha ensalzado, alegando que "matan a cientos de miles de personas al año".

En este sentido, ha insistido en que "son muchos, por supuesto", pero ha destacado que "ya no llegan tantos por mar, como probablemente habréis notado", antes de cifrar en un 85% la estimación de supuestos transportes de droga por mar detenidos.

La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

Estos ataques, en el marco de la denominada operación 'Lanza del Sur', se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense.

Trump insiste en que "podría hablar" con Maduro

Antes de conocer esta decisión de Trump de actuar "pronto" por tierra, el presidente de Estados Unidos insistió en que "podría hablar" con el líder venezolano, Nicolás Maduro, para "salvar muchas vidas" y agregó que se pueden "hacer las cosas por las buenas", pero también "por las malas".

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera. "Podría hablar con él, ya veremos", respondió el mandatario estadounidense.

"Es el líder" y "podemos salvar vidas", agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de "enviar" a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

