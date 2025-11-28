El factor que decide los Alcaraz-Sinner según un mítico entrenador: "Marcó la diferencia..."

Patrick Mouratoglou, exentrenador de estrellas como Serena Williams, desvela qué aspecto es el más determinante en los duelos entre Carlos y Jannik.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sido los grandes protagonistas de esta temporada en el mundo del tenis. Ambos han dominado, con mucha superioridad, el circuito profesional. Las finales de 'Grand Slam' han estado mayormente protagonizadas por ellos y eso ha resultado en que se hayan repartido los cuatro títulos más importantes del año.

Sus duelos han sido espectaculares. De hecho, la final de Roland Garros del pasado mes de mayo está considerada como una de las mejores finales de 'Grand Slam' de la historia del deporte de raqueta. Esa fue solo una muestra de lo que son capaces de hacer Carlos y Jannik.

La gran protagonista en sus partidos suele ser la igualdad. Patrick Mouratoglu sabe lo intensos que son sus duelos pero tiene claro que existe un factor que termina decidiendo por la victoria de uno u otro: "En Wimbledon, Sinner fue claramente mejor. En el US Open, Carlos fue claramente mejor. En las ATP Finals, Sinner volvió a ser claramente mejor. La pregunta es: ¿por qué?".

"El saque lo decidió todo. Lo más destacado esta semana en Turín es simple: Sinner sacó a un nivel completamente diferente, el mejor de todo el torneo. Y no sólo el saque en sí, sino el saque +1, el tercer golpe y la capacidad de tomar el control de inmediato. En el US Open, el saque de Carlos marcó la diferencia. Después de esa final, si me hubieran preguntado quién tenía el mejor saque, habría dicho: Alcaraz. ¿Hoy, después de Turín? No hay debate: Sinner tiene el mejor saque ahora mismo", asegura el técnico griego en sus redes.

La mentalidad también es, según Mouratoglu, otro factor muy determinante en los Alcaraz-Sinner: "Y luego viene la mentalidad. Hay un momento que lo explica todo. Punto de set en su contra en el primer set. Segundo saque. Jannik impacta a 187 km/h en la esquina, puro riesgo. Después del partido, dijo: 'Tenía tres opciones. Elegí la más arriesgada. Si tenía que perder el set, tenía que hacerlo en mis propios términos".