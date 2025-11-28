La epidemia de gripe en España se ceba con los niños: la tasa más alta, entre la población de 1 a 4 años

Los detalles Según el informe del Hospital Carlos III de Madrid, que forma parte del Hospital Universitario La Paz, la tasa más alta de afectados por gripe se encuentran entre la población de 1 a 4 años.

España ya lucha contra la gripe. Se trata del virus H3N2, el cual ha sufrido una mutación conocida como 'K' que se ha adelantado y ha llegado al país antes de la época invernal, algo que ha causado preocupación en la población. Los datos son claros: los niños están siendo los más perjudicados.

Según el informe del Hospital Carlos III de Madrid, que forma parte del Hospital Universitario La Paz, la tasa más alta de afectados por gripe se encuentran entre la población de 1 a 4 años. Es decir, se ha doblado en tan solo una semana, de 55 cada 100.000 a 110 cada 100.000.

Así, los siguientes ciudadanos con más contagios tienen edades comprendidas entre los 5 y los 19, con una tasa de 78. Mientras, los niños menores de 1 año tienen una tasa de 62.

Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación contra esta infección respiratoria en especial a niños de seis meses a cuatro años.

Así, el número de contagios en mayores de 80 se ha reducido y esta parte de la población cuenta con una tasa de 29,4, frente a los 59 por cada 100.000 que había la semana anterior.

Las CCAA, preocupadas

A las puertas de la Navidad y con un diciembre repleto de festivos, los ciudadanos han comenzado a preocuparse, así como sus gobiernos.

Es por ello que varias comunidades autónomas, entre ellas Galicia y Comunidad Valenciana, se han sumado a la recomendación puesta en marcha por Aragón de usar mascarillas en centros sanitarios, una medida preventiva ante el creciente repunte de infecciones respiratorias.

En los últimos días de noviembre, Aragón, Castilla y León, Navarra, Galicia y Comunidad de Madrid han superado los umbrales de contagio por lo que la gripe ya es epidemia en territorio español.

En Aragón ya es oficial: tras superar el umbral epidémico en Zaragoza, 76 casos por cada 100.000 habitantes frente a un umbral de 59, Jorge Azcón anunció una orden por la que se recomienda usar mascarilla desde este miércoles en hospitales, centros de salud, residencias y otros centros sociosanitarios.

