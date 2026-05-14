El jefe de Aprilia advierte sobre una posible lucha entre Martín y Bezzecchi: "Tuve un poco de miedo..."

Marco Bonora, jefe del equipo Aprilia, espera que sus pilotos luchen limpio si con el paso de las carreras se ven compitiendo por el título de MotoGP.

Jorge Martín demostró su velocidad en Le Mans. Remontó hasta lo más alto, donde estaba Marco Bezzecchi, y no le costó demasiado adelantarle. Lo hizo de manera limpia. Y en Aprilia lo agradecen. Porque ya se ven luchando por el título de MotoGP con sus dos pilotos oficiales.

El team manager de Aprilia, Marco Bonora, reconoció en 'AS' que pasó algo de miedo al ver el adelantamiento: "No te escondo que yo nunca tengo miedo, pero cuando vi que Jorge se ponía detrás de Marco un poco de miedo sí que tuve. Quería que lo hiciera de manera limpia, y lo hizo de una manera muy limpia y valiente".

"Nunca habíamos hecho grandes resultados aquí y el viernes comenzamos un poco ralentizados No mal, pero había todavía cosas que mejorar, sobre todo para los cambios de dirección, pero se trabajó bien ya el viernes por la tarde, se llegó preparados para el esprint, especialmente con Jorge, porque Marco aún tenía algo que mejorar, y para la carrera, en seco, se vio una gran salida de Marco y muchas vueltas suyas en cabeza, pero aquí Jorge tenía un poco más. Sobre todo en el primer parcial, que era donde ganaba unas décimas que le permitieron llegar hasta delante", reflexiona el jefe de la marca más rápida del mundial.

Agradecimiento a Bezzecchi

Bonora le da las gracias a Bezzecchi por no parar a Martín, que venía con mucho ritmo: "Tenemos que agradecer a Marco la inteligencia que mostró porque, cuando vio que Jorge llegaba y que le pasaba, no tuvo la tentación de intentar volver a pasarle, sino que entendió que tenía que volver a casa con puntos".

No lo habíamos hablado antes de la carrera, pero a los dos pilotos les diré que lo que han hecho en Le Mans es un ejemplo para el resto del año, porque lo gestionaron bien y no se fastidiaron entre ellos. Que actúen siempre así", sentencia el jefe de Aprilia.

Y después de Le Mans llega Cataluña, donde Aprilia podría volver a luchar por la victoria con sus dos pilotos. Y la tensión puede ir subiendo.

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