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La comentada reacción del jefe de Aprilia cuando le preguntan por la salida de Jorge Martín: "No estoy triste"

El piloto madrileño podría perder su asiento a finales de esta temporada y se habla de él como fichaje estrella de Yamaha.

Jorge MartínJorge MartínGetty

El mercado de MotoGP se mueve. Aunque no se hagan oficiales los cambios, los rumores siguen. Uno de ellos es que Jorge Martín dejará Aprilia para convertirse en el nuevo líder del proyecto de Yamaha.

En Aprilia incorporarían a Pecco Bagnaia como compañero de Marco Bezzecchi para los dos próximos años.

Y a Massimo Rivola, jefe de Aprilia, le preguntaron en 'The Race' por la posible salida de Jorge. Dejó una frase muy comentada: "No estoy triste en absoluto".

"Si perdemos a Jorge al final de la temporada, lo disfrutaremos al máximo este año, y estoy seguro de que él también disfrutará al máximo de nuestro equipo", apunta el jefe del equipo Aprilia.

Y a estas alturas, tras cinco grandes premios, Martín está metido en la pelea junto a su compañero de equipo. Y según avanzan los fines de semana se va viendo a un Jorge mucho más competitivo. Recuerda al campeón de 2024.

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