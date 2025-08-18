Márquez tacha Austria de la lista: ¿En qué otros circuitos aún no ha ganado?

El de Cervera venció por primera vez en su carrera en el Red Bull Ring pero, para poder decir que ha ganado en todos los trazados, aún debe salir victorioso en otros dos circuitos.

Marc Márquez sigue demostrando que no tiene rival en MotoGP. El de Cervera dominó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria, lugar donde no había ganado en toda su carrera. Incluso la sensación era, antes del GP, de que era una buena oportunidad para que Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia le recortaran puntos en el Mundial.

Nada más lejos de la realidad. El guión del GP de Austria fue casi idéntido al de todos los grandes premios de esta temporada. Marc fue muy superior en 'sprint' y en carrera larga y terminó llevándose del Red Bull Ring nada más y nada menos que 37 puntos.

El de Cervera tachó a lo grande el Red Bull Ring aunque todavía no puede decir que haya ganado en todos los circuitos del campeonato. En concreto, al ocho veces campeón del mundo le quedan dos trazados en los que subirse a lo más alto del podio.

Uno es el circuito de Mandalika, en el GP de Indonesia, y el otro es el circuito de Portimao, donde se celebra el GP de Portugal. Ambos grandes premios aún están por disputarse esta temporada y Marc tiene la oportunidad de completar una gesta que sería histórica.